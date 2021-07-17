Под Одессой на берегу моря загорелась база отдыха: видео

В Черноморске Одесской области произошел пожар на базе отдыха "Дельфин". Размещается она на берегу моря недалеко от яхт-клуба. По информации из сети, эта база заброшена.

На месте работали спасатели. Правда, там затруднен проезд. Инцидент произошел вечером 16 июля.

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В Черноморске горел "Дельфин": что известно

Одесские Telegram-каналы сообщают, что площадь возгорания сначала составляла 100 квадратных метров. Однако, впоследствии выросла до 150.

О причинах пока никакой информации нет. Лишь известно, что их устанавливают специалисты. В сети предполагают, что это может быть поджог.

Сейчас о пожаре написали только одесские СМИ, также обнародовали соответствующие видео. ГСЧС пока официально инцидент не прокомментировала. В то же время неизвестно, или кто-то пострадал.

Пожар на заброшенной базе "Дельфин" в Черноморске: смотрите видео