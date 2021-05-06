В Черноморске подожгли два автомобиля: машины получили серьезные повреждения – фото, видео
Ночью 5 мая на Одесщине загорелись две машины. По словам очевидцев, они вспыхнули почти одновременно, хотя были припаркованы в сотне метров друг от друга.
Источник:IT3
Правоохранители расследуют этот инцидент. Предварительная версия – поджог.
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Что известно об инциденте
- Возгорание произошло на Проспекте Мира, 28.
- Вспыхнули 2 авто: Nissan Maxima и Suzuki XL-7.
В Черноморске сгорели две легковушки / Фото IT3
- Спасатели прибыли быстро, но огонь успел серьезно повредить обе машины.
- Очевидцы сообщают, что иномарки принадлежат одной семье.
Авто серьезно повреждены огнем / Фото "Одесса Инфо"
- Владельцы машин пока ситуацию не комментируют.
- Причину возгорания устанавливает полиция.
Как вспыхнули авто в Черноморске: видео
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