Ночью 5 мая на Одесщине загорелись две машины. По словам очевидцев, они вспыхнули почти одновременно, хотя были припаркованы в сотне метров друг от друга.

Правоохранители расследуют этот инцидент. Предварительная версия – поджог. К теме На трассе Одесса-Киев во время движения загорелся автобус с пассажирами: видео, фото Что известно об инциденте Возгорание произошло на Проспекте Мира, 28.

Вспыхнули 2 авто: Nissan Maxima и Suzuki XL-7.

В Черноморске сгорели две легковушки / Фото IT3 Спасатели прибыли быстро, но огонь успел серьезно повредить обе машины.

Очевидцы сообщают, что иномарки принадлежат одной семье.

Авто серьезно повреждены огнем / Фото "Одесса Инфо" Владельцы машин пока ситуацию не комментируют.

Причину возгорания устанавливает полиция. Как вспыхнули авто в Черноморске: видео