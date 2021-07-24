Очевидцы утверждают, что мальчику на вид около 10 лет. Соответствующее видео 24 июля распространили в сети.

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Ребенок отдыхал с родителями

Другие отдыхающие были шокированы увиденным. По их словам, парень находился на пляже с родителями. Мол, именно они и дали ребенку "прикурить".

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как ребенок держит в руках трубку от кальяна и затягивается. Рядом стоит кто-то из взрослых.

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