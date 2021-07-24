Очевидцы утверждают, что мальчику на вид около 10 лет. Соответствующее видео 24 июля распространили в сети.
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Ребенок отдыхал с родителями
Другие отдыхающие были шокированы увиденным. По их словам, парень находился на пляже с родителями. Мол, именно они и дали ребенку "прикурить".
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как ребенок держит в руках трубку от кальяна и затягивается. Рядом стоит кто-то из взрослых.
Ребенок курит кальян на пляже в Черноморске: смотрите видео с телеграм-канала "Одесса INFO"
Похожая ситуация в Харькове
- Накануне похожий скандал вспыхнул в Харькове. Там "заботливая" тетка взялась учить, как курить кальян, свою 7-летнюю племянницу.
- Соответствующее видео женщина опубликовала в своем инстаграме. При этом, родители девушки были в курсе всего, что происходило.
- Тетя не просто показывала девочке, как втягивать, вдыхать дым, но и, например, как выпускать его кольцами.