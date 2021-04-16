В Черноморске в Одесской области сотрудник кафе обокрал заведение, в котором работал. Мужчина похитил более 30 тысяч гривен наличными. Свои действия он объяснял уже полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника 15 апреля. Сама кража произошла за несколько дней до этого.

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Об исчезновении наличных правоохранителям сообщил владелец заведения.

Полиция выяснила, кто это сделал, через несколько часов.

Подчиненный потерпевшего сразу признал свою вину.

Также он рассказал, что похитил деньги для погашения своего кредита.

Что грозит за такое правонарушение

Полицейские изъяли у подозреваемого часть денег, которые он взял. Также они открыли уголовное производство по статье о краже. Максимальное наказание по ней – 6 лет тюрьмы.

Обратите внимание! Правоохранители 4 апреля задержали двух 15-летних жителей Дрогобыча. Они похитили из ящика пожертвований в церкви примерно тысячу гривен. Несмотря на юный возраст, этих подростков уже неоднократно судили за кражи.

Расположение Черноморска / Карта Google