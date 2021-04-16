Под Одессой работник обокрал свое кафе: забрал 30 тысяч
В Черноморске в Одесской области сотрудник кафе обокрал заведение, в котором работал. Мужчина похитил более 30 тысяч гривен наличными. Свои действия он объяснял уже полиции.
Источник:Полиция Одесской области
Правоохранители задержали злоумышленника 15 апреля. Сама кража произошла за несколько дней до этого.
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Подробнее об этом инциденте
- Об исчезновении наличных правоохранителям сообщил владелец заведения.
- Полиция выяснила, кто это сделал, через несколько часов.
- Подчиненный потерпевшего сразу признал свою вину.
- Также он рассказал, что похитил деньги для погашения своего кредита.
Что грозит за такое правонарушение
Полицейские изъяли у подозреваемого часть денег, которые он взял. Также они открыли уголовное производство по статье о краже. Максимальное наказание по ней – 6 лет тюрьмы.
Расположение Черноморска / Карта Google
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