В Черноморске Одесской области на главном перекрестке образовался водоем. Это произошло утром 5 мая из-за аварии на водопроводе. В результате без воды остались многие дома, также не будут работать 2 школы.

Водой затопило песечение улицы 1 Мая и проспекта Мира. Это случилось примерно в 8 утра, а через полтора часа вода из канализационного люка все еще лилась.

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Лужа на перекрестке 1 Мая и проспекта Мира в Черноморске: видео ИТ3

Где не будет воды

Улица Парковая. Дома 21а, 21а, 34, 36, 44, 46, 46-б, 47, 47а, 48, 50, 52а.

Улица Лазурная. Дома 1, 2, 3, 5, 7.

Улица Радостная. Дома 4, 11, 11б, 11а, 19-б, 21, 21а.

Проспект мира. Дома 33, 34г, 35, 35а, 35б, 35г, 39, 41, 43.

Улица Парусная. Дома 1, 1в, 1г, 1д, 1в, 1м, 1т, 1н.

Улица 1 Мая. Дома 1а, 1г.

Улица Приморская. Дома 1 – 75.

Улица Александрийская. Дома 23 – 131.

Улица Морская. Дом 17.

Улица Набережная. Дома 5 – 68.

Улица Старый Бугово. Дома 7 – 62.

Улица Береговая. Все дома.

Переулок Александрийский. Все дома.

Также будут проблемы с водоснабжением по адресам:

улица Спортивная, 10;

проспект Мира, 22, 24, 26;

улица 1 Мая, 1 (городская поликлиника).

В то же время из-за прорыва отменили обучение в 4 и 7 школах города.

Данные сообщества "Черноморск. Альтернатива" .

Расположение Черноморска, где произошел прорыв / Карта google