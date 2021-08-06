Мужчина разбил лифт ночью 5 августа. В сети выложили фото, где видны значительные повреждения. В настоящее время полиция не подтвердила эту информацию.
Скандальное В Киеве мужчина сжег кафе, потому что не понравилось обслуживание
Лифт застрял
Случилось это на улице Парусной. Мужчина выбил дверь, порвал провода и вытащил электродвигатель. Как следствие, лифт застрял на 5 этаже.
В заметке отмечают, что коммунальщики не будут ремонтировать лифт. Такие услуги они не могут оплатить, поскольку это не входит в их обязанности. Однако официально коммунальная служба еще не прокомментировала ситуацию.
В Черноморске мужчина выбил дверь в лифте / Фото с телеграма "Одесса Сейчас"
Также он вырвал провода и повредил механизм / Фото с телеграма "Одесса Сейчас"
Обратите внимание В Харькове женщина прыгнула с 7 этажа: камера сняла последние минуты жизни
Известно, что мужчина был жителем этого дома / Фото с телеграма "Одесса Сейчас"
Несчастные случаи в лифтах
- Недавно в Одессе оборвался лифт на первом этаже. Кабина полетела вниз примерно на 7 метров. Там ехали 8 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Впоследствии сообщили, что среди пострадавших – работники полиции.
- На Волыни в шахте упал лифт. Травмировались по меньшей мере 9 человек, их отвезли в больницу. Один из пострадавших имел перелом бедра. К счастью, все выжили.