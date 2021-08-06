В Одессе житель дома разбил лифт: фото

В Черноморске под Одессой мужчина разбил лифт в жилом доме. Известно, что он является его жителем. Лифт сейчас не работает.

Мужчина разбил лифт ночью 5 августа. В сети выложили фото, где видны значительные повреждения. В настоящее время полиция не подтвердила эту информацию.

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Лифт застрял

Случилось это на улице Парусной. Мужчина выбил дверь, порвал провода и вытащил электродвигатель. Как следствие, лифт застрял на 5 этаже.

В заметке отмечают, что коммунальщики не будут ремонтировать лифт. Такие услуги они не могут оплатить, поскольку это не входит в их обязанности. Однако официально коммунальная служба еще не прокомментировала ситуацию.



В Черноморске мужчина выбил дверь в лифте / Фото с телеграма​ "Одесса Сейчас"



Также он вырвал провода и повредил механизм / Фото с телеграма "Одесса Сейчас"

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Известно, что мужчина был жителем этого дома / Фото с телеграма "Одесса Сейчас"

Несчастные случаи в лифтах