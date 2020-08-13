Территориям Луганской и Донецкой областей могут предоставить статус свободных экономических зон. Для Украины такой опыт уже не первый, впрочем предыдущие попытки облегчить ведение бизнеса на оккупированных территориях провалились.

Первый президент Украины и новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул идею – предоставить оккупированным территориям Донбасса статус свободных экономических зон. Подробнее об этом читайте в материале 24 канала.

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Неудачный опыт Украины

Мировая практика имеет успешный опыт создания привлекательных условий для ведения бизнеса: появлялись новые рабочие места, происходило улучшение инфраструктуры и увеличивались поступления в местные бюджеты. Впрочем, украинский опыт насчитывает несколько провалов.

В 1992 году был подписан указ о создании специальных зон, и уже через несколько лет Международный валютный фонд отчитался, что так называемые экономические зоны используются как дыры для минимизации налогов и главное – контрабанды товаров,

– отметил сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

О горьком опыте в профильном министерстве до сих пор помнят, поэтому решили даже терминологию поменять. Вместо "свободных экономических зон" предлагают "территорию приоритетного развития".

"Это не просто льготы или отдельные специальные режимы для территорий – это комплексная программа развития. С одной стороны, мы должны отталкиваться от вещей, которые уже существуют, а с другой – максимально наполнять новейшими подходами", – подчеркнул советник вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции ВОТ Андрей Мирошниченко.

"Черные дыры" в экономике

Облегчить условия ведения бизнеса на подконтрольных территориях Донбасса планируют как для отечественных предпринимателей, так и для международных инвесторов. Впрочем, эксперты уверены, что такие решения будут способствовать появлению "черных дыр" в экономике.

Дмитрий Снегирев рассказал, что субъекты хозяйствования, которые будут расположены в серой зоне 15 – 20 километров, будут иметь свободное налогообложение и пониженную ставку. Также они будут зарабатывать на разнице товаров и уклоняться от уплаты налогов. Это – легализация контрабанды.

К теме. Министр финансов Украины Сергей Марченко дал поручение Государственной таможенной службе разработать механизм случайной ротации на таможенных постах. Соответствующий метод борьбы должен уменьшить количество случаев коррупции и контрабанды.

Несовершенство государственных инструментов

Из-за несовершенства систем государственного управления возникают сомнения относительно эффективности такого инструмента в Украине.

Страны, которые используют этот инструмент, имеют способность администрировать его, то есть проследить за бизнесом. А когда остановлены реформы в налоговой, таможне, не реформируется правоохранительная система, и там нет никаких сдвигов, то вполне вероятно, что эти зоны станут источником больших проблем, чем решений,

– отметил эксперт Павел Кухта.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверили, что экономическую концепцию развития Донбасса сейчас совершенствуют и уже через 2 месяца подадут ее на рассмотрение Правительства.