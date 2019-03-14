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      "Черные ящики" Boeing 737 Max 8, разбившегося в Эфиопии самолета направят для анализа во Францию

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      Бортовые самописцы лайнера будут расшифровывать во Франции
      Бортовые самописцы лайнера будут расшифровывать во Франции / Фото из открытых источников

      Известно, что бортовые самописцы лайнера будут доставлены во Францию уже в четверг, 14 марта. С просьбой о расшифровке записей приборов власти Эфиопии обратилась в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

      Штаб-квартира бюро находится под Парижем. В среду немецкая федеральная служба расследования авиационных инцидентов отказалась принять для изучения черные ящики с лайнера, объяснив свое решение отсутствием необходимого технического обеспечения.

      Читайте также: Авиакатастрофа в Эфиопии: какие страны запретили самолеты Boeing 737 Max 8

      Когда именно станет известно о причинах крушения лайнера неизвестно. В бюро отметили, что все данные из расшифрованных бортовых самописцев будут сразу переданы властям Эфиопии.

      Сейчас эксперты указывают на сходство аварий в Индонезии и Эфиопии. В первой речь шла о неисправности автоматики. Там была установлена ​​новая система Maneuvering Characteristics Augmentation System, которая по определенным причинам могла показывать неправильную скорость самолета и активировать нецелесообразны режима управления самолетом. В авиакатастрофе в Эфиопии ситуация подобная – пилоты сообщали о неправильных показатели скорости и неисправности с самолетом.

      В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. Так, 29 октября 2018 самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – 6 членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. Причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

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      Теги: Новости Франции Катастрофа авиация
      Источник: 24 Канал
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