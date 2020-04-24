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      Черные руки и обгоревшие ноги: последствия борьбы с огнем в Чернобыле в фото 18+

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      Ліквідація пожеж у Чорнобильській зоні
      Ліквідація пожеж у Чорнобильській зоні / Фото ДСНС

      Спасатели тяжело работают, пытаясь побороть пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Они сетуют на высшее руководство, которое "бьется в истерике", когда узнает, что пожарным нужны какие-то дополнительные ресурсы.

      Пожежники начебто працюють у Чорнобилі за 60 гривень добових, а після цього їм не проводять належного медичного обстеження. Таку історію від одного з рятувальників, що працює у зоні відчуження, переповів громадський активіст Максим Писарський.

      Головне Пожежа у Чорнобильській зоні: розповсюдження вогню зупинили, але є осередки тління

      До допису додані фото, які демонструють важку працю вогнеборців: на них – чорні від сажі руки рятувальників та обпечена до дір нога одного із них.

      Увага! Фото 18+!

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      Чорні руки рятувальника, який ліквідовує вогонь у Чорнобилі / Фото з соцмереж Максима Писарського

      Рятувальники Чорнобиль
      Обгоріла до дір нога вогнеборця / Фото з соцмереж Максима Писарського

      Фото з ногою – це робота, яку ми виконуємо, хлопчина провалився у прогар... Руки – ми ними працюємо! Просто драконять гарні фото у новій формі! Драконить ще те, коли ти працюєш, потрібні запчастини інше... У них (кабінетних) – виникає істерика! Це робота їхня, але робити її вони не хочуть, хочуть, щоб ти приїхав зі всім своїм,
      – йдеться у листі рятувальника.

      Той також скаржиться активісту, що після 9 днів важкої праці його нормально не обстежили медики.

      "Приїхавши після 9-ти днів важкої праці у роті відчуття ніби батарейку зжер, лімфи стискаються, сердечко вилітає... Є ж медичні центри, чому не обстежують? Не зрозуміло нікому! І все це за 60 грн "добових", – додає він.

      Що відомо про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні:

      • Пожежа у Чорнобилі виникла ще 4 квітня, а наступного дня її загальна площа сягнула розмірів у 100 гектарів.
      • 13 квітня у зоні відчуження спалахнула чергова пожежа – це був третій осередок вогню у Чорнобилі. Тоді був один із найважчих днів у боротьбі з вогнем. Пожежа наближалася до сховища радіоактивних відходів ЧАЕС.
      • На щастя, 14 квітня вогнеборцям у гасінні пожежі допоміг дощ, відкритий вогонь вдалося зупинити, однак далі почалася довга боротьба з осередками тління. Вона триває й досі.
      • Декількох паліїв відразу затримали: відомо, що вони спалювали суху траву, однак вогонь швидко поширив вітер. Щоправда, наразі розслідуються усі можливі версії займання та продовжуються пошуки винуватців ситуації. Серед версій – вогонь могли зумисне поширити сталкери або диверсанти.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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