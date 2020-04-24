Черные руки и обгоревшие ноги: последствия борьбы с огнем в Чернобыле в фото 18+

Спасатели тяжело работают, пытаясь побороть пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Они сетуют на высшее руководство, которое "бьется в истерике", когда узнает, что пожарным нужны какие-то дополнительные ресурсы.

Пожежники начебто працюють у Чорнобилі за 60 гривень добових, а після цього їм не проводять належного медичного обстеження. Таку історію від одного з рятувальників, що працює у зоні відчуження, переповів громадський активіст Максим Писарський.

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До допису додані фото, які демонструють важку працю вогнеборців: на них – чорні від сажі руки рятувальників та обпечена до дір нога одного із них.

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Чорні руки рятувальника, який ліквідовує вогонь у Чорнобилі / Фото з соцмереж Максима Писарського



Обгоріла до дір нога вогнеборця / Фото з соцмереж Максима Писарського

Фото з ногою – це робота, яку ми виконуємо, хлопчина провалився у прогар... Руки – ми ними працюємо! Просто драконять гарні фото у новій формі! Драконить ще те, коли ти працюєш, потрібні запчастини інше... У них (кабінетних) – виникає істерика! Це робота їхня, але робити її вони не хочуть, хочуть, щоб ти приїхав зі всім своїм,

– йдеться у листі рятувальника.

Той також скаржиться активісту, що після 9 днів важкої праці його нормально не обстежили медики.

"Приїхавши після 9-ти днів важкої праці у роті відчуття ніби батарейку зжер, лімфи стискаються, сердечко вилітає... Є ж медичні центри, чому не обстежують? Не зрозуміло нікому! І все це за 60 грн "добових", – додає він.

Що відомо про масштабні пожежі у Чорнобильській зоні: