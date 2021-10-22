Одного лидера пока нет, их есть 2: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и бывший мэр Харькова 2006 – 2010 годов Михаил Добкин. Именно между ними происходит самая ожесточенная борьба.
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В то же время эксперты отмечают, что ни одному из них не хватит голосов, чтобы победить в одном туре. То есть харьковчанам стоит готовиться к двум турам выборов. Именно эти люди разделили электорат Геннадия Кернеса.
Какая ситуация на улицах
За 10 дней до выборов ситуация на улицах спокойная, совсем нет разнообразия рекламы – только одиночные агитационные палатки, всего несколько кандидатов раздают бумажные "агитки". На уличных билбордах можно увидеть только троих кандидатов.
Мы зафиксировали только троих кандидатов, которые пользуются бордами в Харькове. В городе есть определенная монополия по получению мест на бордах. Те, кто больше сотрудничает с властью, имеют возможность вывешивать свою политическую рекламу, у других такой возможности нет.
В то же время на областных трассах за чертой города засилье политической рекламы – там изображены почти все кандидаты. Борьба "идет" полюсно:
- с одной стороны, это социальные сети;
- с другой – встречи на улицах с избирателями.
Даже непроходимые кандидаты тратят несколько десятков тысяч долларов на рекламу в социальных сетях. Наблюдатели от общественной сети ОПОРА говорят, что именно в интернете можно найти пример использования административного ресурса и черного пиара.
Какой будет явка на выборах
Как прогнозируют эксперты, явка будет небольшой. Точно меньше, чем была на парламентских выборах и, возможно, даже меньше, чем была на предыдущих мэрских выборах. Причин несколько:
- это не общенациональные выборы, куда традиционно приходит больше людей;
- многие люди хотели видеть мэром именно Кернеса, поэтому после его смерти просто не пойдут на выборы;
- из-за пандемии люди переживают за свое здоровье.
Кстати, на предыдущей внеочередной сессии городского совета прозвучало предложение устраивать возле избирательных участков мобильные пункты для вакцинации.
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