Черный пиар и билеты в зоопарк: какая ситуация в Харькове за 10 дней до выборов
Источник:24 канал
Еще перед выборами эксперты прогнозировали, что кандидатов на мэра Харькова будет минимум 15 человек. Но подались 13 человек, трое отказались, в итоге осталось 10 человек.
Одного лидера пока нет, их есть 2: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и бывший мэр Харькова 2006 – 2010 годов Михаил Добкин. Именно между ними происходит самая ожесточенная борьба.
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В то же время эксперты отмечают, что ни одному из них не хватит голосов, чтобы победить в одном туре. То есть харьковчанам стоит готовиться к двум турам выборов. Именно эти люди разделили электорат Геннадия Кернеса.
Какая ситуация на улицах
За 10 дней до выборов ситуация на улицах спокойная, совсем нет разнообразия рекламы – только одиночные агитационные палатки, всего несколько кандидатов раздают бумажные "агитки". На уличных билбордах можно увидеть только троих кандидатов.
Мы зафиксировали только троих кандидатов, которые пользуются бордами в Харькове. В городе есть определенная монополия по получению мест на бордах. Те, кто больше сотрудничает с властью, имеют возможность вывешивать свою политическую рекламу, у других такой возможности нет.
В то же время на областных трассах за чертой города засилье политической рекламы – там изображены почти все кандидаты. Борьба "идет" полюсно:
- с одной стороны, это социальные сети;
- с другой – встречи на улицах с избирателями.
Даже непроходимые кандидаты тратят несколько десятков тысяч долларов на рекламу в социальных сетях. Наблюдатели от общественной сети ОПОРА говорят, что именно в интернете можно найти пример использования административного ресурса и черного пиара.Например! Представители кандидатов на пост мэра раздают на встречах с людьми билеты в зоопарк.
Какой будет явка на выборах
Как прогнозируют эксперты, явка будет небольшой. Точно меньше, чем была на парламентских выборах и, возможно, даже меньше, чем была на предыдущих мэрских выборах. Причин несколько:
- это не общенациональные выборы, куда традиционно приходит больше людей;
- многие люди хотели видеть мэром именно Кернеса, поэтому после его смерти просто не пойдут на выборы;
- из-за пандемии люди переживают за свое здоровье.
Кстати, на предыдущей внеочередной сессии городского совета прозвучало предложение устраивать возле избирательных участков мобильные пункты для вакцинации.
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