Черный пиар и билеты в зоопарк: какая ситуация в Харькове за 10 дней до выборов

Еще перед выборами эксперты прогнозировали, что кандидатов на мэра Харькова будет минимум 15 человек. Но подались 13 человек, трое отказались, в итоге осталось 10 человек.

Одного лидера пока нет, их есть 2: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов и бывший мэр Харькова 2006 – 2010 годов Михаил Добкин. Именно между ними происходит самая ожесточенная борьба.

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В то же время эксперты отмечают, что ни одному из них не хватит голосов, чтобы победить в одном туре. То есть харьковчанам стоит готовиться к двум турам выборов. Именно эти люди разделили электорат Геннадия Кернеса.

Какая ситуация на улицах

За 10 дней до выборов ситуация на улицах спокойная, совсем нет разнообразия рекламы – только одиночные агитационные палатки, всего несколько кандидатов раздают бумажные "агитки". На уличных билбордах можно увидеть только троих кандидатов.

Мы зафиксировали только троих кандидатов, которые пользуются бордами в Харькове. В городе есть определенная монополия по получению мест на бордах. Те, кто больше сотрудничает с властью, имеют возможность вывешивать свою политическую рекламу, у других такой возможности нет. Александра Щукина Аналитик движения ЧЕСТНО

В то же время на областных трассах за чертой города засилье политической рекламы – там изображены почти все кандидаты. Борьба "идет" полюсно:

с одной стороны, это социальные сети;

с другой – встречи на улицах с избирателями.

Даже непроходимые кандидаты тратят несколько десятков тысяч долларов на рекламу в социальных сетях. Наблюдатели от общественной сети ОПОРА говорят, что именно в интернете можно найти пример использования административного ресурса и черного пиара.

Какой будет явка на выборах

Представители кандидатов на пост мэра раздают на встречах с людьми билеты в зоопарк.

Как прогнозируют эксперты, явка будет небольшой. Точно меньше, чем была на парламентских выборах и, возможно, даже меньше, чем была на предыдущих мэрских выборах. Причин несколько:

это не общенациональные выборы, куда традиционно приходит больше людей;

многие люди хотели видеть мэром именно Кернеса, поэтому после его смерти просто не пойдут на выборы;

из-за пандемии люди переживают за свое здоровье.

Кстати, на предыдущей внеочередной сессии городского совета прозвучало предложение устраивать возле избирательных участков мобильные пункты для вакцинации.

Какая ситуация в Харькове перед выборами: смотрите видео