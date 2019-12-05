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      "Черный четверг" во Франции: из-за забастовки не работают метро, железная дорога, аэропорты

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      Масштабная забастовка во Франции / AFP

      Во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка. Люди вышли с протестами против пенсионной реформы, которая разрабатывается правительством. Из-за масштабной акции в транспортном коллапсе остановилась вся страна.

      Так, на железных дорогах Франции почти парализовано все движение, дирекция гражданской авиации сообщила об отмене каждого 5-го рейса во французских аэропортах. О ситуации информирует RFI.

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      Кроме того, из-за забастовки закрыты две трети школ. На работу не вышла часть энергетиков, авиадиспетчеров и врачей. Акции протеста проводят полицейские и сотрудники судов.

      Транспортный коллапс из-за забастовки во Франции:

      • Национальная железнодорожная компания SNCF объявила, что 5 декабря движение на высокоскоростных линиях поездов будут обеспечивать лишь на 10%; на региональных линиях будут курсировать только 20% поездов-экспрессов. Железнодорожное движение будет сильно затруднено до 12 декабря.
      • Компания Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% среднемагистральных полетов. Каждый 5-ый рейс во французских аэропортах отменен.
      • Ожидается нарушение в работе автобусных маршрутов и остановка большей части парижского метро.

      метро Франція страйкСтанция метро "Опера" в Париже закрыта из-за забастовки/ фото Getty images

      залізниця страйк Фроанція

      Люди смотрят на табло с информацией об отмененых поездах/ фото Getty images

      Что известно о масштабной забастовке во Франции?
      По всей стране заявлено примерно 245 манифестаций. Причиной протеста является обещанная президентом Макроном радикальная пенсионная реформа. Ее суть – переход от сложной системы из 42 различных режимов к универсальной пенсионной системе, начиная с 2025 года.

      Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. Для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

      Работу над реформой завершает правительство, которое намерено провести через парламент в начале 2020 года.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Метро Железная дорога авиация Транспорт Протесты Новости Франции
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