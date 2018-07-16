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Черный или белый уголь: действие, противопоказания и побочные реакции препаратов

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Черный и белый уголь: "плюсы" и "минусы"
Черный и белый уголь: "плюсы" и "минусы" / 24 канал

Почти в каждой семье в домашней аптечке присутствует средство, которое способно справиться с интоксикацией организма, которое появляется после отравления продуктами или напитками.

Наиболее распространенным адсорбентом является черный уголь, который является недорогим препаратом. Однако в последние годы на прилавках аптек появился и белый уголь.

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Черный уголь: свойства и противопоказания

Свойства: препарат употребляют для уменьшения всасывания из пищеварительного тракта токсических веществ, солей тяжелых металлов, алкалоидов и гликозидов, лекарственных веществ. Черный активированный уголь выводит все токсические вещества из организма, он поглощает на своей поверхности газы.

Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Черный уголь: свойства и противопоказания

Его назначают при диспепсии, пищевых интоксикациях, отравлениях алкалоидами, гликозидами, солями тяжелых металлов. Активированный уголь советуют принимать при метеоризме для уменьшения газообразования, при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

Побочное действие. При употреблении черного угля у человека могут наблюдаться запоры, диарея. Длительное применение может способствовать дефициту в организме витаминов, белков, жиров.

Кому нельзя принимать черный активированный уголь. Не назначают этот препарат при язвенных поражениях пищеварительного тракта, желудочных кровотечениях.

Чорне вугілля: властивості та протипоказання

Черный уголь: свойства и противопоказания

Белый уголь: действие и противопоказания

Показания для применения. Белый уголь назначают для снижения последствий употребления некачественной пищи и алкоголя, восстановление нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и других систем организма.

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Эти лекарства рекомендуют употреблять для лечения острых кишечных заболеваний, острой диареи различной этиологии. Как вспомогательная терапия белый уголь назначают при вирусных гепатитах, аллергических заболеваниях, дерматитах, и позднем гестозе беременных.

Біле вугілля: дія та протипоказання

Белый уголь: действие и противопоказания

Кому не назначают белый уголь. Пациентам нельзя употреблять эти лекарства, если у них есть индивидуальное неприятие компонентов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения. Не назначают белый уголь при язве и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочных и кишечных кровотечениях, кишечной непроходимости, сахарном диабете, лактации.

Белый уголь противопоказан к использованию детям до 3 лет, а также беременным женщинам.

Побочные реакции. Пока случаев побочных реакций при соблюдении способа применения зафиксировано не было. При превышении рекомендованных доз возможны единичные случаи запоров.

Біле вугілля: дія та протипоказання

Белый уголь: действие и противопоказания

Прежде, чем принимать эти лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом, ведь самолечение может навредить здоровью.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Лекарства Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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