Черный или белый уголь: действие, противопоказания и побочные реакции препаратов

Почти в каждой семье в домашней аптечке присутствует средство, которое способно справиться с интоксикацией организма, которое появляется после отравления продуктами или напитками.

Наиболее распространенным адсорбентом является черный уголь, который является недорогим препаратом. Однако в последние годы на прилавках аптек появился и белый уголь.

Читайте также: Аспирин или парацетамол: "плюсы" и "минусы" препаратов-аналогов

Черный уголь: свойства и противопоказания

Свойства: препарат употребляют для уменьшения всасывания из пищеварительного тракта токсических веществ, солей тяжелых металлов, алкалоидов и гликозидов, лекарственных веществ. Черный активированный уголь выводит все токсические вещества из организма, он поглощает на своей поверхности газы.

Черный уголь: свойства и противопоказания

Его назначают при диспепсии, пищевых интоксикациях, отравлениях алкалоидами, гликозидами, солями тяжелых металлов. Активированный уголь советуют принимать при метеоризме для уменьшения газообразования, при подготовке к рентгенологическим и эндоскопическим исследованиям.

Побочное действие. При употреблении черного угля у человека могут наблюдаться запоры, диарея. Длительное применение может способствовать дефициту в организме витаминов, белков, жиров.

Кому нельзя принимать черный активированный уголь. Не назначают этот препарат при язвенных поражениях пищеварительного тракта, желудочных кровотечениях.

Черный уголь: свойства и противопоказания

Белый уголь: действие и противопоказания

Показания для применения. Белый уголь назначают для снижения последствий употребления некачественной пищи и алкоголя, восстановление нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и других систем организма.

Читайте также: В Украине запретили популярные лекарства от отравления

Эти лекарства рекомендуют употреблять для лечения острых кишечных заболеваний, острой диареи различной этиологии. Как вспомогательная терапия белый уголь назначают при вирусных гепатитах, аллергических заболеваниях, дерматитах, и позднем гестозе беременных.

Белый уголь: действие и противопоказания

Кому не назначают белый уголь. Пациентам нельзя употреблять эти лекарства, если у них есть индивидуальное неприятие компонентов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения. Не назначают белый уголь при язве и эрозии слизистой оболочки кишечника, желудочных и кишечных кровотечениях, кишечной непроходимости, сахарном диабете, лактации.

Белый уголь противопоказан к использованию детям до 3 лет, а также беременным женщинам.

Побочные реакции. Пока случаев побочных реакций при соблюдении способа применения зафиксировано не было. При превышении рекомендованных доз возможны единичные случаи запоров.

Белый уголь: действие и противопоказания

Прежде, чем принимать эти лекарства, необходимо проконсультироваться с врачом, ведь самолечение может навредить здоровью.