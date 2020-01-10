Черный ящик самолета МАУ сегодня попытаются открыть: в сети показали его на видео
Иранские эксперты попытаются сегодня, 10 января, открыть черный ящик украинского самолета МАУ, который 8 января разбился возле Тегерана. В сети даже появилось видео, на котором видно один из самописцев.
Открыть черный ящик попытаются в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад", сообщает IRNA со ссылкой на председателя следственной комиссии расследования катастрофы Хасана Резаифара. Украинская делегация согласилась на это.
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Эксперты сначала планируют оценить возможность восстановления и анализа информации с самописца. Если выводы будут удовлетворительными, его раскроют.
Однако пока неизвестно, будут ли специалисты пробовать открыть только один ящик или оба.
Также канал распространил видео с якобы подлинными черными ящиками самолета МАУ. На нем видно, что бортовой самописец упакован в специальную коробку.
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что экспертам будет трудно получить данные из черных ящиков и проанализировать действия пилота перед катастрофой. Все потому, что один из бортовых самописцев имеет серьезные повреждения.
Также Абедзаде в который раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не из-за ракетного удара.
Что известно о черных ящиках самолета МАУ:
- Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.
- Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой – получил повреждения.
- Иран заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.
- Однако если возникнет необходимость, то черные ящики могут отправить на исследование в Украину, Россию, Францию или Канаду.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
- Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
- Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
- Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
- Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
- В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала