Черный ящик самолета МАУ сегодня попытаются открыть: в сети показали его на видео

Иранские эксперты попытаются сегодня, 10 января, открыть черный ящик украинского самолета МАУ, который 8 января разбился возле Тегерана. В сети даже появилось видео, на котором видно один из самописцев.

Открыть черный ящик попытаются в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад", сообщает IRNA со ссылкой на председателя следственной комиссии расследования катастрофы Хасана Резаифара. Украинская делегация согласилась на это.

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Эксперты сначала планируют оценить возможность восстановления и анализа информации с самописца. Если выводы будут удовлетворительными, его раскроют.

Однако пока неизвестно, будут ли специалисты пробовать открыть только один ящик или оба.

Также канал распространил видео с якобы подлинными черными ящиками самолета МАУ. На нем видно, что бортовой самописец упакован в специальную коробку.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 січня 2020 р.

Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что экспертам будет трудно получить данные из черных ящиков и проанализировать действия пилота перед катастрофой. Все потому, что один из бортовых самописцев имеет серьезные повреждения.

Также Абедзаде в который раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не из-за ракетного удара.

Что известно о черных ящиках самолета МАУ:

Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.

Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой – получил повреждения.

Иран заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.

Однако если возникнет необходимость, то черные ящики могут отправить на исследование в Украину, Россию, Францию или Канаду.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.



Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала