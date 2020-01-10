14:14
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Первый секс цитатой Лукашенко. Катафалки нового поколения
      Вєсті Кремля
      09:00, сегодня
      Вести.UA. Жир: Зеленский – участник тайного заговора. Масштабный "махач" депутатов
      Вєсті.UA
      12:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Черный ящик самолета МАУ сегодня попытаются открыть: в сети показали его на видео

      177 Читати новину українською
      Черные ящики самолета МАУ попробуют открыть 10 января / Фото из Twitter

      Иранские эксперты попытаются сегодня, 10 января, открыть черный ящик украинского самолета МАУ, который 8 января разбился возле Тегерана. В сети даже появилось видео, на котором видно один из самописцев.

      Открыть черный ящик попытаются в лаборатории тегеранского аэропорта "Мехрабад", сообщает IRNA со ссылкой на председателя следственной комиссии расследования катастрофы Хасана Резаифара. Украинская делегация согласилась на это.

      Важно: Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео

      Эксперты сначала планируют оценить возможность восстановления и анализа информации с самописца. Если выводы будут удовлетворительными, его раскроют.

      Однако пока неизвестно, будут ли специалисты пробовать открыть только один ящик или оба.

      Также канал распространил видео с якобы подлинными черными ящиками самолета МАУ. На нем видно, что бортовой самописец упакован в специальную коробку.

       

      Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что экспертам будет трудно получить данные из черных ящиков и проанализировать действия пилота перед катастрофой. Все потому, что один из бортовых самописцев имеет серьезные повреждения.

      Также Абедзаде в который раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не из-за ракетного удара.

      Что известно о черных ящиках самолета МАУ:

      • Первый черный ящик нашли на месте падения украинского самолета утром 8 января – через несколько часов после катастрофы. Второй – около обеда.
      • Один из ящиков сохранился в хорошем состоянии, другой – получил повреждения.
      • Иран заявил, что не будет передавать их на экспертизу компании Boeing, а попытается расшифровать самостоятельно. На это уйдет 1-2 месяца.
      • Однако если возникнет необходимость, то черные ящики могут отправить на исследование в Украину, Россию, Францию или Канаду.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
      • Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу близ Тегерана, с начала полета не имел связи с башней и диспетчером.
      • Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. В соответствии с ним трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправным. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

      Основні версії причин авіакатастрофи літака МАУ
      Основные версии причин авиакатастрофы самолета МАУ / инфографика 24 канала

      Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
      сегодня
      8683
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:50 Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      Ірина Кошанська 81493
      сегодня , 12:00 "Зрада" у мовчанні Зеленського
      Петро Охотін 1931
      4 января , 10:00 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      189
      сегодня , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1920
      сегодня , 08:35 Снятие неприкосновенности – обман, а Баканов – враг реформы СБУ: большое интервью с Шабуниным
      Олена Трибушна 900
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук