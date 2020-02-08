"Черта повесили, будь он неладен": россияне отреагировали на портрет Путина в лифте – видео 18+
В лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Владимира Путина. Таким образом жителей дома решили разыграть и вместе с тем понять, каково реальное отношение граждан к своему президенту.
Розыгрыш придумал блогер Башир Дохов. Он надежно повесил в лифте большой портрет Владимира Путина и установил камеру, чтобы зафиксировать реакцию людей. Ролик с пранком обнародован на ютюб-канале "Блог Бабулы".
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Повесим Владимира Владимирова в лифте. Порадуем жителей этого подъезда, так сказать,
– отмечает блогер.
Далее в ролике – реакция жителей дома на портрет российского президента. Некоторые, заходя в лифт, смеются над увиденным, большинство – возмущаются.
"Зачем такое делать? Это что, – вербовка? Прицепили крепко... Тебя просто уничтожат здесь", – обращается к нарисованному Путину один человек.
Правда, некоторые, замечая камеры становятся менее многословными.
"Ох, е... Черта повесили, бл*", – комментирует появление портрета Путина в лифте еще один житель дома.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.
Как россияне отреагировали на портрет Путина в лифте своего дома: видео 18+
Ролик уже набрал в сети более 500 тысяч просмотров.