"Черта повесили, будь он неладен": россияне отреагировали на портрет Путина в лифте – видео 18+

В лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Владимира Путина. Таким образом жителей дома решили разыграть и вместе с тем понять, каково реальное отношение граждан к своему президенту.

Розыгрыш придумал блогер Башир Дохов. Он надежно повесил в лифте большой портрет Владимира Путина и установил камеру, чтобы зафиксировать реакцию людей. Ролик с пранком обнародован на ютюб-канале "Блог Бабулы".

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Повесим Владимира Владимирова в лифте. Порадуем жителей этого подъезда, так сказать,

– отмечает блогер.

Далее в ролике – реакция жителей дома на портрет российского президента. Некоторые, заходя в лифт, смеются над увиденным, большинство – возмущаются.

"Зачем такое делать? Это что, – вербовка? Прицепили крепко... Тебя просто уничтожат здесь", – обращается к нарисованному Путину один человек.

Правда, некоторые, замечая камеры становятся менее многословными.

"Ох, е... Черта повесили, бл*", – комментирует появление портрета Путина в лифте еще один житель дома.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

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Ролик уже набрал в сети более 500 тысяч просмотров.