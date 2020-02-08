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      "Черта повесили, будь он неладен": россияне отреагировали на портрет Путина в лифте – видео 18+

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      В московском лифте повесили портрет Путина / скриншот из видео

      В лифте одной из московских многоэтажек повесили портрет Владимира Путина. Таким образом жителей дома решили разыграть и вместе с тем понять, каково реальное отношение граждан к своему президенту.

      Розыгрыш придумал блогер Башир Дохов. Он надежно повесил в лифте большой портрет Владимира Путина и установил камеру, чтобы зафиксировать реакцию людей. Ролик с пранком обнародован на ютюб-канале "Блог Бабулы".

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      Повесим Владимира Владимирова в лифте. Порадуем жителей этого подъезда, так сказать,
      – отмечает блогер.

      Далее в ролике – реакция жителей дома на портрет российского президента. Некоторые, заходя в лифт, смеются над увиденным, большинство – возмущаются.

      "Зачем такое делать? Это что, – вербовка? Прицепили крепко... Тебя просто уничтожат здесь", – обращается к нарисованному Путину один человек.

      Правда, некоторые, замечая камеры становятся менее многословными.

      "Ох, е... Черта повесили, бл*", – комментирует появление портрета Путина в лифте еще один житель дома.

      Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

      Как россияне отреагировали на портрет Путина в лифте своего дома: видео 18+

      Ролик уже набрал в сети более 500 тысяч просмотров.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Владимир Путин Курьезные новости Москва
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