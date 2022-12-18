Червона картка – не червона кнопка: Зеленський прокоментував фінал ЧС-2022 та дивне рішення ФІФА

В Катарі закінчився Чемпіонат світу з футболу, на якому перемогла збірна Аргентини. Зеленський порозмірковував над тим, який сенс футболу та відповів рішення ФІФА щодо відхилення трансляції його звернення.

Ввечері 18 грудня Президент України традиційно звернувся до українців та з-поміж політичних та економічних тем порушив питання зі сфери спорту. Зокрема, глава держави сказав, який сенс футболу та розповів про свою промову до футболістів, яку відмовились транслювати ФІФА.

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Спорт повинен об'єднувати

За словами Зеленського, Чемпіонату світу з футболу закінчився емоційним фіналом. А суть змагання було у тому, що кожен має однаковий шанс на перемогу та кожен міг показати, що він найсильніший.

Окрім того, президент наголосив, що світ, об'єднаний футболом, буде об'єднаний миром. І у такій реальності найгірше, що може статися, – червона картка. А у світі, де миру нема, найгірше – червона кнопка. Ймовірно, йшлося про ядерну кнопку.

Але змагання – на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитися, – це червона картка, а не червона кнопка. Коли людей об’єднує футбол, людей об’єднує мир,

– сказав президент.

Зеленський хотів звернутися до людей, але ФІФА відхилила цю ініціативу

Саме тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу. До всіх, хто цінує мир і життя.



Хоч ФІФА й заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ усе одно почув наш заклик.

Наші футболісти поширили відео... Ярмоленко і вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модрич, Срна, Гвардіола, Рац і багато-багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім! Держави-партнери підтримали. Тисячі світових ЗМІ поширили.