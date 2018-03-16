Чешская биатлонистка Коукалова таки завершает карьеру, – СМИ

Титулованная чешская биатлонистка, двукратная чемпионка мира и призер Зимних Олимпийских игр 2014 Габриэла Коукалова после года перерыва решила завершить карьеру.

О том, что 28-летняя олимпийская призерка после вынужденно пропущенного сезона из-за проблем со здоровьем таки завершит биатлонную карьеру сообщил известный чешский журналист и телекомментатор Павел Новотны.

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Он авторитетно заявил, что Коукалова после паузы больше не вернется.

Журналиста цитирует чешское издание Aha.

Радует, сколько в сети "знающих" о ситуации с Коукаловой. А хотите правду? Во-первых, у нее была булимия, но сейчас все позади. Второе — она ​​действительно не тренировалась почти все прошлое межсезонье. В-третьих, у нее были не самые лучшие отношения с партнершами по команде и четвертое — следующей зимой она не вернется. Она вообще больше не вернется. О завершении карьеры будет объявлено летом,

— сказал Новотны.

Кто такая Габриэла Коукалова? Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Сочи. В сезоне 2015/2016 она получила Большой хрустальный глобус, став лидером общего зачета среди женщин. Тогда она завоевала также малые хрустальные глобусы в спринте, преследовании и масс-старте.



По итогам сезона 2016/2017 годов Коукалова сохранила за собой малые хрустальные глобусы в спринте и масс-старте, однако уже уступила лидерство в общем зачете.



В сезоне 2017/2018 Коукалова из-за проблем со здоровьем не принимала участия ни в одной из гонок и не поехала на Олимпийские игры в Пхенчхан.