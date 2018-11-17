Чешские активисты выбросили в помойку цветы, которые премьер возложил к мемориалу

17 ноября премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возложил цветы к мемориалу на Национальном проспекте в Праге, однако чешские активисты, в знак протеста против премьера, выбросили цветы в помойку.

Об этом сообщило издание Ceske Noviny.

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Вместе с Бабишем цветы к мемориалу возложил лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура. Однако ближе к утру возле мемориала появились несколько протестующих, которые отнесли букеты к помойке недалеко.

Кроме того, такая же судьба ждала и букет от президента Милоша Земана, который лично не принимает участия ни в одном из мероприятий ко Дню борьбы за свободу и демократию.

Чешская полиция начала расследование по делу с выброшенными цветами. В частности, они планируют узнать, будут ли требовать владельцы цветов компенсировать вред.



Президент Чехии Милош Земан

Зато спикер президента Иржи Овчачек назвал демонстрантов фашистской стаей, которую поддерживает правоцентристская партия TOP 09. Однако часть оппозиционных политиков Чехии поддержала действия демонстрантов, утверждая, что таким образом люди выражают свое разочарование действиями правительства.

Напомним, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции. Об этом заявил его сын, который сейчас живет в Швейцарии. Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию.