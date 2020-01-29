Чешские программисты сделали бесплатно сайт: министр хотел потратить на это 16 миллионов евро

В Чехии министр транспорта Владимир Кремлик предложил сделать сервис по продаже электронных разрешений для проезда по платным скоростным дорогам за 16 миллионов евро. Однако программисты это сделали за 2 дня и бесплатно. После этого министр подал в отставку.

Сначала местных программистов возмутила расточительность министра, сообщает Novinky.cz. Владелец компании Actum Digital Томаш Вондрачек заявил, что такую работу можно сделать за несколько дней.

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Он предложил неравнодушным программистам собраться и сделать сервис вместе.

Я хочу, чтобы в дальнейшем никто не относился к нашим общим деньгам так, как это сейчас делает государство,

– возмутился Вондрачек.

Около 300 программистов подали заявку на то, чтобы приобщиться к общему созданию сервиса. С заданием 60 профессионалов справились за 2 дня.

Что получилось у программистов

После двух дней работы программисты представили сервис fairznamka.cz, который соответствовал большинству критериев, заявленных министерством. Пока сайт работает в тестовом режиме. Систему передадут государству бесплатно в ближайшие недели.

После этой истории министру транспорта Владимиру Кремлику пришлось уйти в отставку, а компания, которая должна была заниматься разработкой программы, согласилась на аннулирование контракта.

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