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      Честная приватизация ОГХК может не состояться

      - Читати новину українською
      ОГХК / gmk.center

      Объединенную горно-химическую компанию могут приватизировать в интересах Glencore International

      Ведь именно ее сотрудника с 23-летним стажем Татьяну Гогенко, Фонд госимущества назначил советником нового и.о главы ОГХК Михаила Макарова.

      О назначении говорится в сообщении ФГИ.

      Как следует из релиза ФГИ, назначенные советники будут подключены к работе с другим советником – по приватизации – "БДО Корпоративные финансы", который будет определять условия продажи и стартовую стоимость ОГХК.

      "Новой команде надлежит провести аудит ОГХК и вместе с советником по приватизации BDO&KPMG Baker McKenzi подготовить полное раскрытие информации относительно компании". – говорит глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

      По данным экономического журналиста Сергея Лямца второй советник Питер Девис также связан с Glencore.

      Блогер считает, что это назначение имеет все признаки коррупционного сговора.

      "Спрашивается, какого черта пускать людей из потенциального покупателя ОГХК оптимизировать финансы и процессы перед приватизацией? Чтобы оптимизировать расходы за государственный счет еще до того, как ОГКХ купят?", – пишет он в своем блоге.

      Glencore, в свою очередь, завязан с российским бизнесом: ему принадлежат доли в Русале и "Роснефти".

      Новый же и.о. ОГХК Макаров до назначения работал помощником у депутата "Оппозиционной платформы За Жизнь" Виктора Медведчука.

      Таким образом, кадровая деятельность ФГИ по ОГХК сужает возможности участия потенциальных инвесторов в будущей приватизации.

      Как сообщалось, 19 февраля Кабмин со второй попытки назначил и.о. главы ОГХК президента Украинской федерации фигурного катания на коньках Михаила Макарова.

      Первый раз распоряжение Кабмина об этом появилось на правительственном портале 6 февраля, но потом пропало.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Коррупция Виктор Медведчук Металлургия
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