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Честно говоря, я "зазвездилась", – Марта Костюк остро отреагировала на свои поражения

109 Читати новину українською
Марта Костюк
Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка после довольно удачного выступления на Australian Open, когда она дошла до третьего раунда, неплохо показала себя на соревнованиях в Штутгарте, где на равных боролась с седьмой ракеткой мира Каролин Гарсия. Однако после этого последовали два поражения – в квалификации в Праге и в первом круге Мадрида.

При этом в квалификации турнира украинка, которая на 130 месте в мировом рейтинге, уступила 211-й Елене Русе, хотя первый сет она выиграла, но третий полностью провалила.

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"Когда я играла в квалификации в Праге, первый сет я выиграла, и ходила такая "на понтах". Выходит второй сет я начала играть, но уже было поздно. Я "зазвездилась". Но не в том плане, что я себя там вела, что все никто. А в плане, что когда у меня были проблемы в матче, например с Ларой Аррубаррена-Весино (матч в Мадриде, – 24), я просто не захотела их решать, потому что кто я, а кто она, чтобы что-то решать", – призналась Марта Костюк.

 

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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