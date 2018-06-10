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Чета Бекхэмов гневно отреагировала на новости об их разводе, – СМИ

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Дэвид и Виктория Бекхэмы
Дэвид и Виктория Бекхэмы / Фото из открытых источников

Звездные супруги Дэвида и Виктории Бекхэм каждый раз демонстрируют семейную идиллию. Однако в СМИ появилась информация о возможном разводе. На такие слухи отреагировал глава семьи – экс-футболист Дэвид Бекхэм.

Как известно, западные СМИ опубликовали информацию. что знаменитая чета Бекхэмов переживает не лучшие времена. Хотя пара активно заполняет свои социальные сети милыми семейными фото, вне камер Дэвид и Виктория после 18 лет брака решили жить отдельно друг от друга. Инсайдеры рассказывали, что причиной такого решения были не какие-то бытовые конфликты, а то, что Виктория Бекхэм хочет поселиться в Великобритании, а ее муж – в Лос-Анджелесе.

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Впоследствии в СМИ поговаривали, что пара и вовсе находится на грани развода и даже готовится объявить о своем решении в официальном заявлении. Следовательно Дэвид Бекхэм решил прокомментировать информацию журналистов, поставив точку в долгих обсуждениях его брака. Соответствующий комментарий появился в издании People


Виктория и Дэвид Бекхэмы на королевской свадьбе

Чушь. Журналистский испорченный телефон и фейковые новости, которые раздувают соцмедиа. Нет никакого объявления, которое якобы готовится, никакого развода!
– гневно заявил Дэвид Бекхэм.

Сейчас в социальных сетях пара продолжает публиковать волшебные фото со своими детьми. Кроме этого, супруги совместно принимают участие в благотворительной акции, чтобы финансово помочь пострадавшим от террористической атаки в Манчестере. Для этого Виктория и Дэвид Бекхэм выставили на аукцион роскошное платье, которое они засветили на королевской свадьбе.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Виктория Бекхэм
Источник: 24 Канал
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