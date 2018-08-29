Чета Бекхэмов отправилась в круиз с Элтоном Джоном

Виктория Бекхэм с мужем Дэвидом сейчас находится в солнечном отпуске на роскошной яхте. Компанию им составила другая супружеская пара – Элтон Джон и Дэвид Ферниш.

Компания сейчас весело и уютно проводит свое время на Французской Ривьере. Если раньше звездные родители брали летние отпуска для отдыха со своими детьми, то сейчас они развлекаются только в компании взрослых. Яркими фотографиями знаменитости делятся на своих Instagram-страницах.

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Окончание моего летнего отпуска с этими родными людьми,

– говорится в заметке Элтона Джона.



Элтон Джон с Викторией и Дэвидом Бэкхемами

Муж Виктории Дэвид Бекхэм в свою очередь отметил, что уже много лет дружит с легендарным Элтоном и невероятно счастлив от этого: "Дядюшка Элтон, мы знаем друг друга уже 25 лет. Веселые времена друг с другом".



Элтон Джон и Дэвид Бэкхем

Муж Элтона Джона, Дэвид Ферниш, в свою очередь, тоже опубликовал фотографию, на которой трое мужчин обнимают друг друга.