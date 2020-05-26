Четверо юношей избили мужчину в вагоне метро в Киеве до потери сознания: видео нападения (18+)

Четверо молодых людей избили мужчину в киевском метро. Причиной драки стало замечание из-за их нецензурных выражений.

Видео драки из вагона метро опубликовали только 26 мая. Однако как сообщили в прокуратуре города Киева, инцидент произошел еще 5 марта 2020 года.

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Тогда во время движения поезда между станциями "Оболонь" и "Почайна" четверо парней (двое из которых являются несовершеннолетними) громко матерились в вагоне. На это им сделал замечание 20-летний мужчина.

Именно за это замечание эта четверка и избила его, "нанося удары руками и ногами по различным частям тела, даже после того, как потерпевший потерял сознание".

Видео драки в метро (осторожно, сцены насилия, 18+)

Правоохранители установили разбойников. Им объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц) и решается вопрос об избрании меры пресечения.