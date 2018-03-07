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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Четверо иностранцев с ножом напали на таксиста в Киеве и похитили его автомобиль

193 Читати новину українською
Один из задержанных иностранцев
Один из задержанных иностранцев / Полиция

В Киеве четверо неизвестных несколько раз ударили ножом таксиста, после чего злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его "Toyota Camry" и скрылись. Пострадавшего с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.

Информацию о завладении транспортным средством немедленно передали всем патрулям. Уже через час полицейские остановили похожий по описанию автомобиль на выезде из Киева. Водитель рассказал оперативникам, что авто ему не принадлежит. Также он добавил, что ему позвонил товарищ и попросил перевезти машину в село Глеваху, что в Киевской области, сообщили в полиции.

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Во время отработки информации, сотрудники уголовного розыска Святошинского управления полиции установили, что к завладению иномарки причастны три человека.

Найти похищенное авто удалось уже на выезде из Киева​

После установления их места нахождения правоохранители задержали правонарушителей. Ими оказались иностранцы – 1972, 1982 и в 1986 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Одному из мужчин инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы.

Злоумышленники проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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