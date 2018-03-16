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Четверо украинских стронгменов установили рекорд Украины: сильное видео

12:43, сегодня 244 Читати новину українською

Украинские стронгмены установили силовой рекорд. Четверо спортсменов синхронно протянули 4 грузовика весом почти 9 тонн каждый.

Артем Ушенко, Сергей Пономарев, Павел Гайша и Алексей Новиков. Четверо украинских стронгменов против четырех грузовиков общим весом 35 тонн.

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Одолеть железных тяжеловесов спортсмены решили командно. Все грузовики сцепили между собой, а парни тянули их только силой рук, как в упражнении "Арм-овер-арм". Сами же не сдвинулись с места.

"Арм-овер-арм" в переводе означает "рука за рукой". Именно таким способом ребята, переставляя руку одна за одной на канате, и тянут. Переставил – тянут, переставил – тянут,
– отметил почетный президент федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк.

Стронгмены признаются: до рекорда тренировались только в спортзале.

За установлением рекорда следили представители Книги рекордов Украины. Говорят, в этом случае проблем с подтверждением быть не может – вес такой, что не обманешь.

Дистанцию в 20 метров 20 сантиметров богатыри только силой рук преодолели за 35 секунд.

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Подобные рекорды в Украине уже устанавливали. И уникальность этого – в командном подходе и в суммарном весе автомобилей. Теперь этот результат будет зафиксирован в Книге рекордов Украины.

Автор: Игорь Токарь
Теги: Рекорды Новости спорта
Источник: 24 Канал
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