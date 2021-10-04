Следующий аукцион состоится 29 октября. Об этом рассказал журналистам руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества.

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Снижать цену нельзя

Объявление о продаже опубликовали на сайте Фонда 26 мая. В нем говорилось, что продается целый комплекс – 6 гектаров земли, где 72 объекта недвижимости.

Первый аукцион состоялся 26 июня, второй – 7 июля, а третий – 19 августа. Впоследствии в системе "Prozorro.Продажі" цена автоматически снизилась до 111 миллионов. Однако сейчас действует мораторий на снижение цены, который наложили на период карантина. Поэтому продавать объекты за такую сумму пока невозможно.

Продають одеську колонію
Объявления о продаже колонии в Одессе / Скриншот 24 канала

В Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, который должен разблокировать возможность проведения аукционов со снижением цены. В частности, могут разрешить "голландские" аукционы с пошаговым снижением. Однако неизвестно, когда это произойдет.

Фонд госимущества активно готовит колонию к продаже. В частности, уже завершили разделение земельного участка. Поскольку это имущество расположено неподалеку от центра города, вероятнее всего, колонию будут покупать для дальнейшего строительства на этом участке.

Почему учреждение прекратило деятельность

  • В одесской колонии №51 27 мая 2019 года начался бунт.
  • Примерно 200 человек напали на работников учреждения, из которых 13 получили ранения.
  • Затем заключенные подожгли автомобиль, а также дежурную часть.
  • Это привело к тому, что пожар быстро распространился на большинстве территории колонии.
  • В сети впоследствии обнародовали видео начала возгорания.
  • На это быстро отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
  • По ее словам, причиной инцидента стали обыски, которые проводили у осужденных.
  • Однако заключенные ей возразили. Якобы к бунту привели плохие условия содержания, а также многочисленные избиения.
  • 30 мая заключенных перевели в другие учреждения, а 51 колонию законсервировали.