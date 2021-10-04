Следующий аукцион состоится 29 октября. Об этом рассказал журналистам руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества.

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Снижать цену нельзя

Объявление о продаже опубликовали на сайте Фонда 26 мая. В нем говорилось, что продается целый комплекс – 6 гектаров земли, где 72 объекта недвижимости.

Первый аукцион состоялся 26 июня, второй – 7 июля, а третий – 19 августа. Впоследствии в системе "Prozorro.Продажі" цена автоматически снизилась до 111 миллионов. Однако сейчас действует мораторий на снижение цены, который наложили на период карантина. Поэтому продавать объекты за такую сумму пока невозможно.



Объявления о продаже колонии в Одессе / Скриншот 24 канала

В Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, который должен разблокировать возможность проведения аукционов со снижением цены. В частности, могут разрешить "голландские" аукционы с пошаговым снижением. Однако неизвестно, когда это произойдет.

Фонд госимущества активно готовит колонию к продаже. В частности, уже завершили разделение земельного участка. Поскольку это имущество расположено неподалеку от центра города, вероятнее всего, колонию будут покупать для дальнейшего строительства на этом участке.

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