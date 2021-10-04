В четвертый раз попытаются продать одесскую колонию: почему не могут снизить цену

4 октября 2021 , 15:56
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Источник:

"Радио Свобода"

Южную исправительную колонию №51 в Одессе пытаются продать несколько месяцев. Сейчас провели уже 3 аукциона, однако не нашлось желающих приобрести тюрьму за 223 миллиона. А вот снижать стоимость на период карантина запрещено.

Следующий аукцион состоится 29 октября. Об этом рассказал журналистам руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества.

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Снижать цену нельзя

Объявление о продаже опубликовали на сайте Фонда 26 мая. В нем говорилось, что продается целый комплекс – 6 гектаров земли, где 72 объекта недвижимости.

Первый аукцион состоялся 26 июня, второй – 7 июля, а третий – 19 августа. Впоследствии в системе "Prozorro.Продажі" цена автоматически снизилась до 111 миллионов. Однако сейчас действует мораторий на снижение цены, который наложили на период карантина. Поэтому продавать объекты за такую сумму пока невозможно.


Объявления о продаже колонии в Одессе / Скриншот 24 канала

В Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, который должен разблокировать возможность проведения аукционов со снижением цены. В частности, могут разрешить "голландские" аукционы с пошаговым снижением. Однако неизвестно, когда это произойдет.

Фонд госимущества активно готовит колонию к продаже. В частности, уже завершили разделение земельного участка. Поскольку это имущество расположено неподалеку от центра города, вероятнее всего, колонию будут покупать для дальнейшего строительства на этом участке.

Почему учреждение прекратило деятельность

  • В одесской колонии №51 27 мая 2019 года начался бунт.
  • Примерно 200 человек напали на работников учреждения, из которых 13 получили ранения.
  • Затем заключенные подожгли автомобиль, а также дежурную часть.
  • Это привело к тому, что пожар быстро распространился на большинстве территории колонии.
  • В сети впоследствии обнародовали видео начала возгорания.
  • На это быстро отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
  • По ее словам, причиной инцидента стали обыски, которые проводили у осужденных.
  • Однако заключенные ей возразили. Якобы к бунту привели плохие условия содержания, а также многочисленные избиения.
  • 30 мая заключенных перевели в другие учреждения, а 51 колонию законсервировали.
Автор: Олександр Марчак