В четвертый раз попытаются продать одесскую колонию: почему не могут снизить цену
Источник:"Радио Свобода"
Южную исправительную колонию №51 в Одессе пытаются продать несколько месяцев. Сейчас провели уже 3 аукциона, однако не нашлось желающих приобрести тюрьму за 223 миллиона. А вот снижать стоимость на период карантина запрещено.
Следующий аукцион состоится 29 октября. Об этом рассказал журналистам руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества.
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Снижать цену нельзя
Объявление о продаже опубликовали на сайте Фонда 26 мая. В нем говорилось, что продается целый комплекс – 6 гектаров земли, где 72 объекта недвижимости.
Первый аукцион состоялся 26 июня, второй – 7 июля, а третий – 19 августа. Впоследствии в системе "Prozorro.Продажі" цена автоматически снизилась до 111 миллионов. Однако сейчас действует мораторий на снижение цены, который наложили на период карантина. Поэтому продавать объекты за такую сумму пока невозможно.
Объявления о продаже колонии в Одессе / Скриншот 24 канала
В Верховной Раде уже прошел первое чтение законопроект, который должен разблокировать возможность проведения аукционов со снижением цены. В частности, могут разрешить "голландские" аукционы с пошаговым снижением. Однако неизвестно, когда это произойдет.
Фонд госимущества активно готовит колонию к продаже. В частности, уже завершили разделение земельного участка. Поскольку это имущество расположено неподалеку от центра города, вероятнее всего, колонию будут покупать для дальнейшего строительства на этом участке.
Почему учреждение прекратило деятельность
- В одесской колонии №51 27 мая 2019 года начался бунт.
- Примерно 200 человек напали на работников учреждения, из которых 13 получили ранения.
- Затем заключенные подожгли автомобиль, а также дежурную часть.
- Это привело к тому, что пожар быстро распространился на большинстве территории колонии.
- В сети впоследствии обнародовали видео начала возгорания.
- На это быстро отреагировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
- По ее словам, причиной инцидента стали обыски, которые проводили у осужденных.
- Однако заключенные ей возразили. Якобы к бунту привели плохие условия содержания, а также многочисленные избиения.
- 30 мая заключенных перевели в другие учреждения, а 51 колонию законсервировали.