"Четыре года без цивилизации, зато Ленин жив": в сети показали фото с оккупированной Луганщины
В сети опубликовали свежие фотографии из Первомайска, оккупированного российскими оккупационными войсками.
Соответствующие фото появились в аккаунте "Хрустальный Луч" в Twitter.
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"Первомайск. Четыре года без цивилизации, опустошение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", – подписали фотоподборку.
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Оккупированный Первомайск 2018
Источник: 24 канал
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