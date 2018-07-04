"Четыре года без цивилизации, зато Ленин жив": в сети показали фото с оккупированной Луганщины

В сети опубликовали свежие фотографии из Первомайска, оккупированного российскими оккупационными войсками.

Соответствующие фото появились в аккаунте "Хрустальный Луч" в Twitter.

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"Первомайск. Четыре года без цивилизации, опустошение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин "жив", – подписали фотоподборку.



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018



Оккупированный Первомайск 2018