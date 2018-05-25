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Четыре года президентства Порошенко: какие обещания еще до сих пор не выполнены

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25 мая в 2014 году Петру Порошенко доверили страну, которая уже находилась в состоянии войны. Он обещал за считанные дни завершить Антитеррористическую операцию, побороть коррупцию, изменить избирательную систему, и даже продать свой бизнес.

За четыре года президентства рейтинг Порошенко упал в несколько раз. Социологи дают ему не более 10% на президентских выборах в 2019 году.

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А во втором туре прогнозируют проигрыш почти всем вероятным кандидатам. Что и не удивительно, ибо кроме того, что не сумел выполнить обещаний, Петр Порошенко еще и попал в несколько коррупционных скандалов. Из журналистских расследований украинцы постоянно узнают о не совсем законном обогащении "друзей" президента, о его оффшорах и дорогом отдыхе.

Трудно долго обманывать большое количество людей. В 2014 году Порошенко пообещал закончить войну, избавиться от своего бизнеса и т. д., но это до сих пор не выполнено,
– отметил народный депутат Игорь Луценко.

Впрочем, Петр Порошенко некоторые обещания все же выполнил. Например, Украина получила безвизовый режим в Евросоюз, заложены реформы децентрализации, образования и медицины. В Украине появилась армия, которая входит в десятку лучших в Европе.

Но сейчас перед Порошенко стоит едва ли не самое большое испытание за четыре года – создание независимого антикоррупционного суда, от которого зависит наше сотрудничество с МВФ. Впрочем, похоже с этим вопросом украинский президент не спешит.

И хотя депутаты взялись за рассмотрение закона во втором чтении, пока избранники преодолели лишь семь с половиной сотен поправок, а это треть от предложенных.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости политики Новости Украины Законопроект Президент Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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