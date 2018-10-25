Четыре мифа об удалении родинок, в которые не нужно верить

Об удалении родинки можно услышать страшную историю, якобы одним из последствий этой процедуры является риск развития рака.

Об этом пишет врач-дерматолог Светлана Якубовская в Instagram.

Миф 1. На месте удаления родинок может появиться рак

Сама процедура удаления не может привести к развитию рака. Напротив, удаляя родинку, человек предотвращает развитие опасных новообразований.

Читайте также:Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме

Миф 2. Не нужно обследовать родинку перед удалением

Нет, прежде, чем удалять родинку, необходимо записаться на визит к онкологу. Именно он определит, представляет ли угрозу родинка и вообще нужно ли ее удалять. Иногда для более точного диагноза, необходимы дополнительные анализы, к примеру, дерматоскопия.



Прежде, чем удалять родинку, необходимо записаться на визит к онкологу

Регулярный осмотр родинок и удаление потенциально опасных снижает риск раковых заболеваний.

Миф 3. Рубец может остаться после удаления родинки



Современные технологии позволяют минимизировать риски дефекта на коже. Также все зависит от самой кожи пациента к восстановлению. В большинстве случаев при соблюдении рекомендаций заживление протекает успешно и не остается рубцов.

Миф 4. Родинку можно "вывести" самостоятельно

Не стоит экспериментировать с собственным здоровьем. В лучшем случае человек может получить рубцы и ожоги на теле, в худшем – существует риск угрозы жизни.



Родинку нельзя "вывести" самостоятельно

Больше новостей, касающихся различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.