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      Четыре мифа об удалении родинок, в которые не нужно верить

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      4 мифа об удалении родинок
      4 мифа об удалении родинок / catracalivre.com.br

      Об удалении родинки можно услышать страшную историю, якобы одним из последствий этой процедуры является риск развития рака.

      Об этом пишет врач-дерматолог Светлана Якубовская в Instagram.

      Миф 1. На месте удаления родинок может появиться рак

      Сама процедура удаления не может привести к развитию рака. Напротив, удаляя родинку, человек предотвращает развитие опасных новообразований.

      Читайте также:Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме 

      Миф 2. Не нужно обследовать родинку перед удалением

      Нет, прежде, чем удалять родинку, необходимо записаться на визит к онкологу. Именно он определит, представляет ли угрозу родинка и вообще нужно ли ее удалять. Иногда для более точного диагноза, необходимы дополнительные анализы, к примеру, дерматоскопия.

      Перш, ніж видаляти родимку, необхідно записатися на візит до онколога
      Прежде, чем удалять родинку, необходимо записаться на визит к онкологу

      Регулярный осмотр родинок и удаление потенциально опасных снижает риск раковых заболеваний.

      Миф 3. Рубец может остаться после удаления родинки

      Современные технологии позволяют минимизировать риски дефекта на коже. Также все зависит от самой кожи пациента к восстановлению. В большинстве случаев при соблюдении рекомендаций заживление протекает успешно и не остается рубцов.

      Миф 4. Родинку можно "вывести" самостоятельно

      Не стоит экспериментировать с собственным здоровьем. В лучшем случае человек может получить рубцы и ожоги на теле, в худшем – существует риск угрозы жизни.

      Родимку не можна
      Родинку нельзя "вывести" самостоятельно

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      «Один мой знакомый знал человека, который знал человека, которому удалили родинку и случилось что-то непоправимое...» Такую страшную историю можно услышать практически от каждого второго пациента, когда речь заходит об удалении родинок. Вокруг это темы витает огромное количество мифов. Давайте разбираться, все ли так опасно на самом деле и что в таких историях правда, а что нет. А поможет нам в этом настоящий специалист своего дела, дерматолог-косметолог @dr.tatiana_doroshkevich МИФ 1. На месте удаления может появится рак. Само по себе удаление родинок не может привести к развитию онкологии. Наоборот, в ряде случаев, удаляя потенциально опасные новообразования, мы предотвращаем развитие опухоли. Меланома - грозное заболевание, которое уносит большое количество человеческих жизней. И главная причина этого - позднее выявление. Если упустить драгоценное время, то опухолевые клетки быстро распространяются по организму и болезнь становится неконтролируемой. Если же регулярно проводить осмотр родинок у специалиста и удалять потенциально опасные, то риск данного заболевания значительно падает. * МИФ 2. Надо ли обследовать родинку перед удалением? Обязательно необходимо иметь на руках заключение врача - онколога, в котором указан предполагаемый диагноз и рекомендован способ удаления новообразования. Иногда могут потребоваться дополнительные процедуры, например дерматоскопия. * МИФ 3. Родинку можно "вывести" самостоятельно. ️️Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением новообразований кожи. В лучшем случае вы получите ожоги и рубцы, в худшем - рискуете жизнью. * МИФ 4. После удаления родинки обязательно останется рубец. Современные малоинвазивные методы удаления позволяют выполнить процедуру с минимальным косметическим дефектом. Да, многое зависит от способности к восстановлению кожи самого пациента. Но в большинстве случаев, при соблюдении всех рекомендаций доктора, заживление протекает успешно. Берегите себя и будьте здоровы! А если у вас появились какие-либо вопросы к @dr.tatiana_doroshkevich она непременно на них ответит. #косметолог #минск #беларусь #косметологминск #дерматолог #дерматологминск #родинки #лазер #невус #врачиминска

      A post shared by ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ (@sovetydermatologa) on

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      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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