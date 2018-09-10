Четыре российских биатлониста хотят убежать в сборную Молдовы

Федерация биатлона Молдовы отправила официальный запрос в адрес российской стороны с просьбой одобрить изменение спортивного гражданства Екатерине Шумиловой, Павлу Магазееву, Анастасие Толмачевой и Алене Ладыгиной.

Об их возможном переходе в сборную Молдовы стало известно в августе, когда первые трое выступили за новую страну на турнире по летнему биатлону в Польше, пишет TACC.

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"Сейчас идет процедура смены гражданства, все документы мы подали, ждем ответа. Речь идет про Екатерину Шумилову, Павла Магазеева, Анастасию Толмачеву и еще одну молодую биатлонистку – Елену Ладыгину. Мы готовы дать возможность им реализовать себя", – говорится в сообщении.



Собеседник агентства надеется, что проблем с одобрением перехода не возникнет. При этом он подчеркнул, что молдавская федерация не рассматривает вариант выплаты компенсации, поскольку средств на это у нее нет.

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