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Четыре шага, которые помогут подготовиться к публичному выступлению

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Четыре шага, которые помогут подготовиться к публичному выступлению
Четыре шага, которые помогут подготовиться к публичному выступлению / Фото из открытых источников

Если вы хотите успешно публично выступать, вам следует знать свою аудиторию, быть честным, а накануне – хорошо выспаться.

Дрожь в голосе, волнение и миллионы мыслей в голове. Большинство людей, так или иначе, испытывают волнение перед выступлением. И совсем не важно, сколько в зале людей – двое или сто. Действенный способ избавления от стресса – подготовка. Как успокоиться и настроиться на нужную "волну" перед выступлением на публике, рассказывает Ксения Омельченко, эксперт в сфере PR, коммуникаций и работы с репутацией для издания НВ.

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Эксперт рассказывает, что начинать нужно с цели выступления и ставить перед собой следующие вопросы:

"Что я хочу получить в результате? Аплодисменты? Заявки на обслуживание? Или может для меня выступление – это способ рассказать о своем пути?".

Вы должны ставить перед собой конкретную цель – это могут быть действия или цифры, к которым должно побуждать ваше выступление. Например, вы выступаете от имени благотворительного фонда, и вам нужно поддержать инициативу и собрать определенную сумму денег. Многие вообще используют публичные выступления, чтобы вдохновить других. Для них это некая подзарядка и приятный статус ментора, рассказывает Ксения.

Также цель поможет понять, достигли вы желаемого результата при помощи выступления или нет. Возможно, цель будет выражена в цифрах. Например, 30 человек запишутся к вам на тренинг. Возможно, для вас цель – громкие аплодисменты, приятные посты в социальных сетях или улыбки на лицах слушателей.

Также будет лучше сформулировать свою цель в одном коротком предложении. Она должна быть "красной линией" всего выступления.

Структура

Если вы определились с целью, подготовили уникальный контент (наполнение для выступления), то далее стоит понять, как именно вы будете подавать информацию. Это можно назвать маркетинговым термином "скрипт", а лучше – структура. Все зависит от аудитории, формата и времени выступления. Вот как выглядит эффективная структура:

1. "Вступление – Проблема – Решение – Вывод"

Начните выступление с необычного факта, вопроса или истории. Далее выделите проблему или вопрос. И в своем выступлении предложите ответ на решение этого вопроса. В конце подытожьте свое выступление, или скажите, например, "подписывайтесь на мою страницу в Instagram".

2. "Вступление – Контент – Резюме"

Во-первых, войдите и расскажите, почему именно Вы выступаете на сцене, конференции или корпоративном тренинге. В чем ваша польза? Следующим "блюдом" будет мощный и полезный контент. А на "десерт" резюмируем основные тезисы и посылы выступления.

Настрой

Перед выступлением важно настроиться – поймите, что вас успокаивает и настраивает на нужную волну. Кому-то помогает бодрая музыка, а кому-то нужно пять минут посидеть в тишине.

Учитывайте, что любое публичное выступление – это честность. Идеальные, отточенные движения и фразы – прекрасны, но утомляют. Не стройте все выступление на своем "успешном успехе" – будьте ближе к своей аудитории и ее проблем. Даже если вы признаете, что это ваше первое выступление и вы очень волнуетесь. Не бойтесь! В большинстве своем люди вас поддержат. А дальше выступление пойдет, как надо, советует эксперт.

И не забудьте изучить свою аудиторию – кто они, чем занимаются, что их волнует, о чем переживают. Подумайте, как ваше выступление может помочь слушателям. Разработайте свой уникальный "голос" и подачу именно для этой аудитории.

Выспитесь и не волнуйтесь

Если ночью не спать, то в организме вырабатывается гормон стресса. Гормон стресса приводит к плохому выступлению. Поэтому лучше лечь до полуночи – а еще лучше в 10-11 часов вечера.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Психология Советы
Источник: 24 Канал
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