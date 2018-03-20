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Четыре способа быть счастливым

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Ученые рассказали про 4 способа, которые помогут стать счастливыми
Ученые рассказали про 4 способа, которые помогут стать счастливыми / Фото из открытых источников

Несмотря на то, что люди по-разному понимают счастье, ученые определили несколько способов стать счастливее, которые присущи всем людям.

К гармонии и счастью стремятся все, однако методы реализации этого желания у каждого человека разные: кто-то, чтобы стать счастливее, старается больше зарабатывать, кто ищет новые знакомства, а некоторые ждут, когда удачно сойдутся звезды, пишет MyDomaine.

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Четыре способа стать счастливым, доведенных учеными:

1. Делайте то, что у вас получается лучше всего. И как можно чаще.

Посвящать любимому делу все свое время невозможно, но исследования показывают, что люди, которые находят работу по душе и регулярно выкраивают время на хобби, становятся гораздо счастливее и реже подвергаются стрессу.

2. Активно выражайте свою благодарность и доброту.

Когда человек выражает свою искреннюю благодарность другу или коллеге, счастливее становятся оба. Акт благодарности и доброты позволяет наладить отношения между людьми и поднимает настроение.

3. Планируйте путешествия, даже если никуда поехать не получится.

Голландские ученые провели эксперимент среди 1500 добровольцев и выяснили, что большинству людей ощущение счастья приносят не только реальные путешествия, но и процесс их планирования. Конечно, если такая возможность выпадает, отправляйтесь исследовать новые страны и города прямо сейчас. Но если до отпуска ждать еще долго, а настроения нет, сядьте и планируйте свой будущий отдых. Самочувствие улучшается даже от предвкушения новых приключений.

4. Тратьте деньги не на вещи, а на впечатления.

Какие бы новые вещи, одежда, украшения или технику, вы не купили, очень скоро вы привыкаете к этим вещам и они больше не вызывают той радости, которая была в день покупки. Лучше тратить деньги на впечатления, то ли поездки в новые места, или экстрим или купания в шампанском, приятные воспоминания и ощущения счастья останутся надолго.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Советы
Источник: 24 Канал
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