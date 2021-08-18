Воду отключат в таких районах: в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского. Об этом сообщили 17 августа.

Интересно В Киевводоканале уверяют, что вода из-под крана лучше бутилированной

Где в Харькове не будет воды с 8 утра 18 августа до полудня 19 августа

Часть Московского, Киевского и Немышлянского районов

Территория без водоснабжения обмежуется такими улицами и переулками:

Наталии Ужвий;

Леся Сердюка;

Горянского;

переулком Дивногорским;

территориями торговых комплексов "Дафи" "Караван";

по улице Яровой;

Лазьковской;

Академика Барабашова;

селом Шевченки;

рекой Харьков;

по улице Районной;

по проспекту Юбилейному;

пер. 1-м Истоминский;

по улице Артема Веделя;

Салтовском шоссе;

по улице Туркестанской;

Краснодарской;

проспектом Тракторостроителей;

по улице Гвардейцев Широнинцев;

Василия Стуса;

Владислава Зубенко;

Гвардейцев-Широнинцев;

Метростроителей;

Объездной дорогой к улице Натальи Ужвий.

Часть Основянского района

Воду отключат до

реки Харьков;

переулка Газетного;

переулка Банного;

площади Павловской;

переулка Армянского.

Воду будут подвозить цистернами по предварительно установленному графику. Его можно посмотреть по ссылке.