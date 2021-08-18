В четырех районах Харькова временно отключат воду
18 августа 2021 , 11:26Читати новину українською
Источник:Харьковский горсовет
В Харьковском водоканале сообщили, что с 08:00 18 августа до 12:00 19 августа не будет воды в 4 районах. Причина – подготовка сетей к осенне-зимнему периоду.
Воду отключат в таких районах: в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского. Об этом сообщили 17 августа.
Интересно В Киевводоканале уверяют, что вода из-под крана лучше бутилированной
Где в Харькове не будет воды с 8 утра 18 августа до полудня 19 августа
Часть Московского, Киевского и Немышлянского районов
Территория без водоснабжения обмежуется такими улицами и переулками:
- Наталии Ужвий;
- Леся Сердюка;
- Горянского;
- переулком Дивногорским;
- территориями торговых комплексов "Дафи" "Караван";
- по улице Яровой;
- Лазьковской;
- Академика Барабашова;
- селом Шевченки;
- рекой Харьков;
- по улице Районной;
- по проспекту Юбилейному;
- пер. 1-м Истоминский;
- по улице Артема Веделя;
- Салтовском шоссе;
- по улице Туркестанской;
- Краснодарской;
- проспектом Тракторостроителей;
- по улице Гвардейцев Широнинцев;
- Василия Стуса;
- Владислава Зубенко;
- Гвардейцев-Широнинцев;
- Метростроителей;
- Объездной дорогой к улице Натальи Ужвий.
Часть Основянского района
Воду отключат до
- реки Харьков;
- переулка Газетного;
- переулка Банного;
- площади Павловской;
- переулка Армянского.
Воду будут подвозить цистернами по предварительно установленному графику. Его можно посмотреть по ссылке.