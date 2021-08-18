В четырех районах Харькова временно отключат воду

18 августа 2021 , 11:26
Читати новину українською

Источник:

Харьковский горсовет

В Харьковском водоканале сообщили, что с 08:00 18 августа до 12:00 19 августа не будет воды в 4 районах. Причина – подготовка сетей к осенне-зимнему периоду.

Воду отключат в таких районах: в части Московского, Киевского, Немышлянского и Основянского. Об этом сообщили 17 августа.

Интересно В Киевводоканале уверяют, что вода из-под крана лучше бутилированной

Где в Харькове не будет воды с 8 утра 18 августа до полудня 19 августа

Часть Московского, Киевского и Немышлянского районов

Территория без водоснабжения обмежуется такими улицами и переулками:

  • Наталии Ужвий;
  • Леся Сердюка;
  • Горянского;
  • переулком Дивногорским;
  • территориями торговых комплексов "Дафи" "Караван";
  • по улице Яровой;
  • Лазьковской;
  • Академика Барабашова;
  • селом Шевченки;
  • рекой Харьков;
  • по улице Районной;
  • по проспекту Юбилейному;
  • пер. 1-м Истоминский;
  • по улице Артема Веделя;
  • Салтовском шоссе;
  • по улице Туркестанской;
  • Краснодарской;
  • проспектом Тракторостроителей;
  • по улице Гвардейцев Широнинцев;
  • Василия Стуса;
  • Владислава Зубенко;
  • Гвардейцев-Широнинцев;
  • Метростроителей;
  • Объездной дорогой к улице Натальи Ужвий.

Часть Основянского района

Воду отключат до

  • реки Харьков;
  • переулка Газетного;
  • переулка Банного;
  • площади Павловской;
  • переулка Армянского.

Воду будут подвозить цистернами по предварительно установленному графику. Его можно посмотреть по ссылке.

Автор: Марта Кушка