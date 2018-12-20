Четырех пленных моряков оставили под стражей и сократили срок заключения на один день

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляцию относительно четырех украинских моряков Сергея Цибизова, Владимира Варимеза, Андрея Оприско и Юрия Будзило – и оставил моряков за решеткой. Правда, срок содержания сократили на один день – до 24 января 2019 года.

Пленные военные принимали участие в суде по видеоконференции из московского следственного изолятора.

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Вместе с ними были их адвокаты, которые требовали признать, что их арестовали незаконно, а также отпустить, поскольку они являются военнопленными, а судят их как гражданских граждан. В то же время так называемая судья заявила, что Россия и Украина не находятся в состоянии войны, поэтому моряки не имеют статуса узников войны.

Кроме того, 20 декабря адвокаты еще 5-х пленных украинцев будут пытаться обжаловать их арест в оккупированном Крыму.

24 канал сообщал, что оккупанты отказали в переводчике на украинский язык моряку Владимиру Варимезу, мол на предыдущих заседаниях русский язык он понимал.

Моему подзащитному было отказано в предоставлении переводчика, а доводы стороны защиты о том, что Владимир является военнопленным – проигнорированы. Но несмотря на это, хочу отметить, что решение суда его не сломило, Владимир хорошо держится, не проявляет ни страха, ни отчаяния,

– добавил адвокат Анри Цискаришвили.

Напомним, в ВМС Вооруженных сил Украины сообщили, что Российская Федерация не предоставляет достоверную информацию о состоянии здоровья раненых украинских военнопленных моряках. Страна-агрессор направляет фейковые медицинские справки, где даже не указан диагноз защитников Украины.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

