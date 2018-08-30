Двух российских олимпийских чемпионов по биатлону поймали на допинге

Международный союз биатлонистов (IBU) направил письмо Союзу биатлонистов России (СБР) о том, что четверо российских биатлонистов нарушили антидопинговые правила.

О каких именно нарушениях идет речь – выявление запрещенных препаратов в крови или пропуск необходимого медицинского осмотра – в СБР не указывается.

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Стоит добавить, что трое из этих биатлонистов уже закончили карьеру, а еще один не тренируется и не выступает в составе сборной России.

По данным "СЭ", речь идет об олимпийских чемпионах Светлане Слепцовой и Евгении Устюгове, а также еще двух менее известных спортсменах, один из которых – Александр Чернышев.

Имена нарушителей будут обнародованы через 14 дней. За это время спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и делать соответствующие юридические действия. После этого СБР вправе огласить их фамилии.

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