Будут ли у украинских инвесторов такие же выгодные условия, как и у иностранных: ответ Гончарука

Зеленский анонсировал новую программу в Украине для иностранных инвесторов – Investment nanny. Каждый инвестор, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, получит персонального менеджера. Алексей Гончарук отметил, что такое же отношение должно быть и к украинским инвесторам.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для тех людей, которые инвестируют в Украину уже отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы бы хотели привлечь.

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Политик добавил, что программа Investment nanny – это маркетинг, который поможет привлечь больше людей.

Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику и нашу страну, был прямой контакт с правительством,

– сказал Гончарук.

Премьер заявил, что сменить руководителей центральных органов возможно, но не факт, что в каждом регионе "придет честный чиновник, который не будет морочить голову, а будет быстро сотрудничать с бизнесом".

Именно поэтому программа Investment nanny должна помочь бизнесу всегда сотрудничать с правительством.

Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой,

– подытожил Гончарук.

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Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).



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