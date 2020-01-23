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      Будут ли у украинских инвесторов такие же выгодные условия, как и у иностранных: ответ Гончарука

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      Гончарук объяснил детали программы Investment nanny / Пресс-служба Кабмина

      Зеленский анонсировал новую программу в Украине для иностранных инвесторов – Investment nanny. Каждый инвестор, который приведет в Украину более 100 миллионов долларов, получит персонального менеджера. Алексей Гончарук отметил, что такое же отношение должно быть и к украинским инвесторам.

      На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что для тех людей, которые инвестируют в Украину уже отношение должно быть точно не хуже, чем к тем, кого мы бы хотели привлечь.

      К теме: Гончарук озвучил планы Украины в экономическом секторе на следующие 5 лет

      Политик добавил, что программа Investment nanny – это маркетинг, который поможет привлечь больше людей.

      Мы хотим, чтобы у каждого человека, который инвестирует в экономику и нашу страну, был прямой контакт с правительством,
      – сказал Гончарук.

      Премьер заявил, что сменить руководителей центральных органов возможно, но не факт, что в каждом регионе "придет честный чиновник, который не будет морочить голову, а будет быстро сотрудничать с бизнесом".

      Именно поэтому программа Investment nanny должна помочь бизнесу всегда сотрудничать с правительством.

      Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – максимально быстро получать сигнал, где система дает сбой,
      – подытожил Гончарук.

      Обратите внимание: Экономика Украины растет быстрее, чем в мире, – Гончарук в Давосе

      Справка. На Всемирный экономический форум в Давосе поехала украинская делегация: президент Владимир Зеленский, премьер Гончарук и два десятка народных депутатов. Список – по ссылке.

      Что известно о Всемирном экономическом форуме в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария).

      Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Деньги Давос 2020 Инвестиции Инвестиции Бизнес Кабинет Министров Украины
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