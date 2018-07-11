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Телеканал новостей 24 Блоги Василь Філіпчук
Василь Філіпчук

Чи існує наша держава, якщо кілька тисяч контрабандистів і ділків можуть поставити її на коліна?

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Протести в Києві
Протести в Києві / Кордон

Євробляхи мають величезний символізм для нинішньої України. Старі авто з литовськими чи польськими номерами є символом беззаконня, безсилля, безглуздя, уособленням того, до чого деградувала наша держава чотири роки після Майдану.

Для чого платити ввізні мита, акцизи, ПДВ, якщо можна просто заплатити хабар?

Читайте також: Чому в Україні не можна узаконювати єврономери?

Для чого їздити на українських номерах і бути відповідальним за правопорушення, якщо з євробляхами можна наплювати і на право, і на поліцію, і на інших українців, які мають дотримуватися закону?

Для чого дотримуватися закону, якщо інші його ігнорують і чудово себе почувають? Для чого митниця, якщо вона нічого окрім забезпечення контрабанди не робить? Для чого поліція і інші правоохоронні органи, якщо вони закривають очі на беззаконня і займаються одним суцільним кришуванням?

Для чого влада, якщо вона не спроможна навести порядок навіть з таким простим питанням, як режим ввезення та користування іноземних авто на власній території?

Для чого взагалі потрібна держава – і чи дійсно вона існує – якщо пару контрабандистів і декілька тисяч ділків її – і разом з нею усіх законослухнянних громадян - можуть поставити на коліна?

Протести під ВРУ
Протести під Верховною Радою в Києві

Сьогодні з інтерсом спострігав, як поліція без проблем пропускає в центр Києва хлопчиків, схожиш на тітушок, на їх євробляхах. Дружньо з ними спілкується, дає очевидно поради як краще проїхати, щоб ефективніше заблокувати центр міста.

А біля Верховної ради російськомовні добре треновані хлопці з ніг до голови обліплені національною та європейською символікою швидко дають команди добре керованому натовпу євообляхерів.

Це і є сучасна Україна – суміш російськомовних нациків і євробляхерів. Це і є "євроінтеграція" у постмайданному виконанні – перетворити Україну у звалище старих європейських авто, територію беззаконня і верховенства фізичної сили.

Це у них там всілякі acquis communautaire, Моне з Шуманом… У нас євробляхи.

Читайте також: Протест власників авто на "єврономерах" у Києві: озвучено вимоги учасників акції

Автор: Василь Філіпчук
Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Новости Киева Публикации Иностранные номера
Источник: 24 Канал
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