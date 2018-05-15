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Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм

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Мітинг на підтримку євреїв у Німеччині
Мітинг на підтримку євреїв у Німеччині / DW

Днями у Німеччині з'явилась нова посада — уповноважений федерального уряду з боротьби з антисемітизмом. Її обійняв колишній уповноваженим МЗС ФРН по відносинах з єврейськими організаціями і проблемам антисемітизму Фелікс Кляйн. У державі, яка досі морально і матеріально розплачується за Голокост, нині потрібно більше рук і мізків для боротьби з ненавистю до євреїв.

Звучить дико, але останнім часом євреям Німеччини і всього світу неспокійно. У центрі Берліна скоєно напад на єврея у кіпі, молодики спалюють прапор Ізраїля, власнику єврейського ресторану погрожують газовою камерою, німецькі репери через свої тексти передають ненависть до єврейського народу. Тут може бути ще кома, ще 10, 20 ком, бо у Німеччині знову "прокидається" антисемітизм.

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Ангела Меркель вважає, що причина у біженцях:

У нас багато біженців, серед яких люди арабського походження, що привносять іншу форму антисемітизму в нашу країну.

Та мені здається, що справа в іншому. Після закінчення Другої світової війни змінилося не одне покоління, і та молодь, яка живе зараз, можливо навіть вже не бачила живих учасників війни. Не чула їхніх розповідей. Нова генерація не має до воєнних злочинів жодного стосунку, крім одного: вони народилися в Німеччині. З народження в їхні голови закладають, що німці винні, що вони найжахливіша нація, бо знищили мільйони людей тільки за те, що ті народилися євреями.

Коли німецькі школярі закінчують школу, вони найчастіше пропускають рік перед продовженням навчання і їдуть туди, де ще залишилися євреї, які пережили геноцид. Я особисто знайома з компанією таких мандрівників, що рік прожили в Україні і піклувалися про єврейських бабусь і дідусів. Вони витрачали свій час, гроші, сили, щоб доглядати за старенькими, тому що у них вже генетично закладений комплекс вини.

І наскільки правильна така політика, ми бачимо зараз. У молодих німців зриває дах, і добрі наміри постійно вибачатись перед єврейським народом перетворились на агресію. І їх можна зрозуміти: вони не винні перед євреями, і нав'язана вина викликає протест.

Цей висновок, до якого я дійшла, здається жахливим. Та так і є. Але, сподіваюся, в німецькому уряді теж розуміють це і знайдуть вихід з ситуації, що загострюється.

А поки що Президент Центральної ради євреїв Німеччини Йозеф Шустер радить не носити кіпу.

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Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости политики Новости Израиля Публикации Ангела Меркель
Источник: 24 Канал
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