Чи може нацизм повернутись до Польщі – приклад зі шкарпетками

Поки у Польщі відхрещуються від зв'язків із нацистами, скидаючи все на українців, польські виробники шкарпеток вдаються до нацистського креативу.

Одна компанія, що розробляє шкарпетковий дизайн, вирішила, що Адольфа Гітлера було б непогано одягати на ноги і засовувати в туфлі.

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Так, ви все правильно зрозуміли – найбільшого злочинця в історії людства помістили на шкарпетки, щоб кожен охочий грів ним ноги. Точніше, одразу двома, бо ці витвори мистецтва продаються парами.

Дизайнери не зупинилися на прижиттєвих фотографіях дядюшки Адольфа. Його зробили мультяшним і... мертвим. Схематично, з хрестиками на очах.

На логічне питання "Якого фіга?" у творців цього креативного замислу є відповідь, опублікована на їхньому сайті:

Розумний стратег і природжений лідер. Він стежить за порядком у ящику зі шкарпетками, і досить ефективно. У вільний час він роздумує над планами щодо захоплення світу. Ідеально підійде будь-якій бавовняній душі. У нього є слабкості до швидких машин, палких промов, гарного одягу і красивої Мерилін. Аутсайдер, якого ніхто не вивчить до кінця.

Звучить ефектно, га? Уявімо, що ви не знаєте, хто такий Гітлер – бажання купити і носити на свята виникає одразу. І щось я маю сумнів, що абсолютно всі поляки знають його.

Нагадую, що все це відбувається у Польщі, на території якої були найбільші табори смерті.

І першими на появу шкарпеток "Адольф" відреагувало керівництво державного музею Аушвіц-Біркенау. Вони звинуватили розробників у "використанні імені "найбільшого злочинця в історії" в своїх комерційних цілях".

Розробники розвели руками і сказали, що своїм творчим доробком не хотіли показати симпатію до Гітлера. Просто гумор такий.

Можливо, наступні партії шкарпеток цієї фірми були б з мультяшними газовими камерами і називалися б "Циклончик-Б". Давайте і опис придумаємо: "Розумна камера, яка загазує всі твої проблеми. Вона стежить за порядком у ящику зі шкарпетками, і досить ефективно. У вільний час вона роздумує над планами щодо знищення усіх людей. Ідеально підійде будь-якій бавовняній душі. У неї є слабкості до євреїв, палких печей і оголених тіл. Аутсайдерка, яку ніхто не вивчить до кінця".

Якщо у вас стало дибки волосся після цього опису — радійте, ви людина.

Зрозумівши, що жарт не вдався, шкарпетки з продажу... не зняли. Просто перейменували. Тепер мультяшний портрет звати не "Адольф", а "Бізнесмен Патрік".

До бізнесмена Патріка претензій поки що немає.

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