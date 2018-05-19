17:18
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Блог Медиа

Чи окупиться Кримський міст Росії?

458
Кримський міст
Кримський міст / УНІАН

Міст може окупитися теоретично коли-небудь тільки, якщо буде платним.

Інші міркування – невірні. Витрачені 4 мільярди євро з держбюджету (+ 1 мільярд на трасу "Таврида") можна окупити тільки за рахунок скорочення витрат бюджету РФ на Крим.

Читайте також: В РФ відкрили кримінальну справу проти американських журналістів через Кримський міст

Цього не передбачається. Окупований Крим вже зараз – чемпіон РФ за бюджетними трансфертами.

Відомий російський економіст Наталя Зубаревич:

Крим разом з Севастополем зараз найбільший одержувач трансфертів з федерального бюджету. Ця пара суб'єктів обігнала Чечню, обігнала Дагестан. В поточному режимі федеральний бюджет витрачатиме на підтримку цих територій все більше і більше...

Додам від Кримського департаменту "Майдану Закордонних Справ" – До 2030 (!) року передбачається, що частка трансфертів з бюджету РФ в кримських "доходах" збережеться на рівні 75-80%. Як зараз...

Автор: Андрій Клименко. Джерело: Обозреватель

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости политики Деньги Аннексия Крыма Украина – Россия Крымский мост Публикации
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Замовні вбивства, рейдерство, корупція: як в Україні працюють з інвесторами
сегодня, 17:00 Замовні вбивства, рейдерство, корупція: як в Україні працюють з інвесторами
Сергій Лещенко 39
Чи окупиться Кримський міст Росії?
сегодня, 16:04 Чи окупиться Кримський міст Росії?
Блог Медіа 458
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сегодня, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 831
Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
сегодня, 11:01 Безумно дорогая авантюра: во сколько России обходится Крымский мост
1298
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сегодня, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1324
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук