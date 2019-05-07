Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?

У команді Володимира Зеленського не приховують свого невгамовного бажання якнайшвидше прибрати владу до своїх рук, бажано вже зараз. А також перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві в нове місце, скляну новобудову. Поставити там камери, забезпечити прозорість…

Новообраний президент навіть в одному з інтерв'ю висловлювався за можливу резиденцію поза межами столиці, мовлял, заторів буде менше і йому так би було зручніше. Ну звісно, був у нас уже один президент-втікач, що полюбляв природу, бігати по пеньках та керувати із "Хонки" в Межигір'ї. Але зараз не про це...

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Так от, звісно, Банкова має певну дурну репутацію та совкову атмосферу, бо будувалася нинішня кремезна АП ще за дрімучого СРСР у 1930-х роках, а вже після другої світової тут засідав ЦК Компартії та її перші секретарі. Довелося мені якось відвідувати прес-конференцію Петра Порошенка та побувати в одному з приміщень цієї славетної будівлі. Тоді здалося, ті шафи та килими у зберігають дух епохи першого секретаря ЦК КПУ Володимира Щербицького, чи ще може Микиту Хрущова застали до його переїзду в Москву. Небажання працювати там молодих людей з комнади Зе цілком можна зрозуміти.

До того ж, перенесення президентського офісу могло мати ще й символічне значення для нової влади – оновлення, зміна правил гри, "кінець старої епохи", якщо бажаєте. Та не так склалося, як бажалося – кошти, переобладнання, спецзв'язок, безпека... Все це майже унеможливлює швидку зміну місця сидіння президента. На це у Зеленського кажуть, що знайшли би спонсорів для нового президентського офісу, але побоюються закидів у корупції. Ще б пак! Та чому б не перенести Зе-офіс одразу десь у студію телеканалу "1+1" або ще краще в маленьке ізраїльське курортне містечко Герцлія, де мешкає олігарх Ігор Коломойський? Можливо, повітря Середземного моря допоможе краще приймати державницькі рішення?

Давайте трохи поговоримо про те, чому є серйозні побоювання, що країною за президентства Зеленського значною мірою керуватиме саме Коломойський і К? Може тому що шоумен і олігарх є бізнес-партнерами у медійній сфері? Чи через те, що "1+1" на час виборів перетворився в неприкритий агітаційний майданчик Зеленського, показуючи його навіть у дні тиші перед першим та другим турами виборів. А про що свідчить несподіване судове рішення про незаконність приватизації "ПриватБанку" майже за тиждень до перемоги Зе-кандидата?

Також показовою є й нещодавня зустріч політично недосвідченого Володимира Зеленського у Раді з керівництвом парламенту та фракцій: по ліву руку від нового президента сидів юрист Андрій Богдан, якого тісно пов'язують із олігархом. Як розказували потім присутні, правник щось активно показував на телефоні Володимиру Олександровичу.

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Наводить на сумні думки й те, з яким самовдоволеним обличчям останні тижні Коломойський почав роздавати інтерв'ю на всі сторони світу, включаючи російські ЗМІ. А вже серйозно судити про майбутній справжній центр управління державою можна хоча б по тому, яка підкилимна активність розгорнулася довкола Ігоря Валерійовича та його нинішньої локації перед другим туром президентських виборів та після нього. Як засвідчив сюжет-розслідування програми "Схеми", ізраїльський офіс олігарха відвідали перед виборами нардеп Віталій Хомутиннік із парламентської групи "Відродження", мер Харкова Геннадій Кернес, колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Едуард Ставицький та багато інших діячів. Минулого тижня ЗМІ опублікували навіть фото головного "радикала" Олега Ляшка, що за дивним збігом обставин був помічений, де б ви думали, – в Герцлії.



Нещодавно Ігор Коломойський дав інтерв'ю програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Вже згадувана вище програма "Схеми" раніше дослідила, що й сам Зеленський 11 разів літав то в Женеву, то в Ізраїль. Крім того, за чутками в Коломойського не лише проблеми з українським правосуддям, але й американці наполегливо рекомендують йому залишатися в Ізраїлі. Тобто за океаном імовірно не дуже хочуть його повернення в Україну та відновлення впливу на вітчизняну політику. Не даремно ж Коломойський вимушено залишив Женеву, де проживав тривалий час. То може Зеленському варто зекономити на перельотах і дзвінках в роумінгу, та й перенести президентську канцелярію прямісінько в сонячну Герцлію? Тепло, затишно, оригінально. Середземноморська кухня, пляж поруч, краса, а не життя.

Кінець старої епохи, так кінець старої епохи! Далі буде...

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