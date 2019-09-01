Чи справді веганська їжа врятує планету? – Le Temps

Універсального раціону харчування, який би врятував планету Земля, не існує.

"Екологічна криза ставить під сумнів вміст наших тарілок. Чи маємо ми скоротити споживання м'яса, молока та риби, щоб врятувати планету, як зазначено в останній доповіді Міжурядової групи експертів зі змін клімату (МГЕЗК)? Посилюється тиск на тваринництво із зазначенням його важких для екології показників, до того ж на його адресу часто лунають звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами", – пише журналістка швейцарської газети Le Temps Ольга Юркіна.

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Кілька наукових досліджень підтверджують користь вегетаріанської (не м'ясної) чи веганської (винятково рослинної) їжі для здоров'я людей та навколишнього середовища.

Аналітичні дані Оксфордського університету та швейцарської агрокомпанії Agroscope показують, що для виробництва корму для тварин потрібно 83% орних земель і при цьому генерується 58% викидів парникових газів у сільськогосподарському секторі. Обмеження споживання м'яса чи молочних продуктів у цілому або повна відмова від них може зекономити до 76% землі та вдвічі скоротити викиди парникових газів у сільськогосподарському секторі,

– йдеться у статті.

"Отже, всі ми станемо веганами? Це не так просто", – зауважує журналістка.

Томас Немечек, дослідник Agroscope та один з авторів дослідження, зазначає, що х арчування без продуктів тваринного походження знизить тиск людини на довкілля.

Але наслідки таких змін ще потрібно вивчити. Наприклад, використання вивільнених земель, заміну забезпечуваного тваринами навозу мінеральними добривами, вплив на біорізноманіття та якість грунту, а також економічні наслідки в різних регіонах, – пише він.

Le Temps додає до слів науковця: "Питання викникає, зокрема, для країн, які живуть за рахунок тваринництва і залежать від тваринних білків через відсутність рослинних альтернатив у достатній кількості. Але не тільки".

"Не дивлячись на великий екологічний слід, сільськогосподарські тварини допомагають окремим районам планети, перетворюючи у харчові продукти ті ресурси, які не можна ні споживати, ні використовувати для зниження впливу на довкілля", – вважає Патріс Дюма, вчений Французького центру міжнародного співробітництва в галузі агрономічних досліджень і розвитку (CIRAD) та автор кількох досліджень з адаптації сільського господарства до змін клімату.

До них відносяться альпійські пасовища і засушливі ґрунти, непридатні для вирощування чи насадження лісів. Відмовитися від фермерства на цих землях, означає втратити джерело харчування і збільшити навантаження на інші ресурси, необхідні для компенсування цих дій. Це, наприклад, стосується Швейцарії, де пасовиська та луки займають дві третини сільськогосподарської площі.

Якщо ми припинимо виробництво продукції тваринництва, ці землі будуть занедбані,

– каже Жан-Марк Шаппюї, експерт Федерального управління сільського господарства.

"Насправді, харчування, яке дещо бідніше на продукти тваринного походження, буде достатньо для зменшення впливу на клімат і покращення стану ґрунту, оскільки відбудеться заміна на інтенсивне виробництво кукурудзи і злаків, щоб годувати тварин різноманітніми культурами, призначеними для харчування людини. В європейському масштабі такі зміни навіть дозволили б переглянути моделі агробізнесу на користь екологічно відповідального сільського господарства, як показує доповідь Французького інституту стійкого розвитку і міжнародних відносин (IDDRI)", – передає журналістка.

"Універсального раціону для порятунку планети не існує, – підсумовує співавтор дослідження IDDRI П'єр-Марі Обер. – Головне – не приносити в жертву інтенсивному тваринництву ті ресурси, які можна використати при виробництві продуктів харчування для людей чи для підтримки екологічного балансу".

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