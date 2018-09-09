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Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня

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Топ-5 блогів за тиждень
Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

1. Инсайды по делу Захарченко: убит ли боевик на самом деле 
Ликвидация террориста Захарченко была настолько ожидаемой, что его феерический подрыв в заведении сепаратистского общепита посеял сомнения в среде его поклонников и людей здравого смысла.

2. Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожа 
Українська єдина помісна церква дуже близька до отримання автокефалії. Архієрейський собор у Константинополі розглянув таке прохання України. Схоже, що особливих заперечень немає. Але процес буде довгим і складним.

3. ФСБ готовит Гиркина к возвращению на Донбасс 
Интересный карьерный поворот в ближайшее время может ожидать позабытого "героя" новороссии, ныне яро критикующего российскую власть и политику Кремля на Донбассе – Игоря Гиркина. И поворот этот заключается в возвращении террориста на оккупированные территории, под аккомпанемент воя плакальщиц по Захарченко.

4. Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні 
У місті Армянську в окупованому Криму приблизно 27 серпня стався викид забруднюючих речовин із заводу "Титанові інвестиції" (стара назва "Кримський титан"). Першими на сполох забили місцеві жителі, у яких почала виникати алергія, а домашні речі вкрилися липкою іржею. Окрім того, постраждало і довкілля: деякі дерева миттєво втратили листя.

5. Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити 
У серпні долар продовжив дорожчати щодо гривні. Українці знову задались питанням – що відбувається? Відповідь незмінна ось вже три роки – тому що в Україні прийнято політику плаваючого (гнучкого) курсу валют.

Читайте також: Що означає приїзд представника місії МВФ для українців?

Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Захарченко Деньги Публикации Единая поместная церковь ФСБ Блоги недели
Источник: 24 Канал
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