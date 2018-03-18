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Чилийский остров с загадочными скульптурами может исчезнуть, – тревожное заявление ученых

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Остров Пасхи под угрозой уничтожения
Остров Пасхи под угрозой уничтожения / worldinsidepictures.com

Самый отдаленный населенный остров Пасхи, на котором расположены древние скульптуры цивилизации рапануи, может быть уничтоженным. Чтобы справиться с угрозой, правительство Японии пожертвовало деньги на преодоление проблемы. Однако статуи моаи вероятно придется дополнительно укреплять, или же перенести в музей.

В 1995 году международная организация ЮНЕСКО внесла Рапа-Нуи в список мирового наследия. Теперь в мире обеспокоены тем, что старинная достопримечательность может уйти под воду, передает The Daily Mail.

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Сейчас ученые зафиксировали резкое повышение уровня моря. Вода уже добралась до моаи – статуй, сделанных из спрессованного вулканического пепла на берегу Тихого океана. Старинные 4-метровые скульптуры – одно из самых загадочных наследий цивилизации рапануи. Всего на острове их 887. Ученые до сих пор не могут объяснить их происхождение.

По словам экспертов, в период расцвета цивилизации рапануи на острове проживали до 15 тысяч человек. Когда голландский путешественник Якоб Роггевен приехал на Рапа-Нуи, там были всего 2 – 3 тысячи аборигенов, которые не были похожи на создателей вулканических статуй моаи. Поэтому ученые до сих пор не могут установить ни происхождение скульптур, ни причины массового вымирания людей.


Статуи моаи на острове неподалеку Чили

Острова в Тихом океане страдают от повышения уровня моря. Маленькие Маршалловы, Кирибати и Соломоновы острова постепенно становятся дном водоема. Именно поэтому ученые опасаются, что большой уровень воды может навредить Национальному парку.

Сейчас же на острове Пасхи живут 6 тысяч человек. Это место является туристической меккой: ежегодно туда приезжают более 100 тысяч путешественников, которые приносят в чилийскую казну до 70 миллионов долларов в год. После тревожного заявления ЮНЕСКО количество туристов еще больше возросло. Люди спешат увидеть старинные моаи, которые скоро могут исчезнуть под водой.

Что такое остров Пасха?
Это самый удаленный населенный остров в мире, который расположен на расстоянии 3514 километров от Чили. Там зарегистрирован Национальный парк Рапа-Нуи.

Теги: LifeStyle История Чили наука исследования
Источник: 24 Канал
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