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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Ольга Бродская

Чим Уганда відрізняється від Росії?

1246
Уганда
Уганда / Gryniuk.com

Останнім часом новини з Уганди попадають у світові топи: заяви президента цієї країни Йовері Мусавені спричинили справжній вибух у ЗМІ. Ще не вщухли дискусії про людські роти, що не призначені для сексу, як слідом за президентом почала шокувати міністр фінансів Уганди Матіа Касаійя.

Днями вона поділилася з угандійцями радісною звісткою: скоро користування соціальними мережами через стільниковий зв'язок буде коштувати всього-навсього 1 долар на місяць. Ні, плату не зменшили, бо зараз її просто немає — жителі Уганди сидять у соцмережах безкоштовно.

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Але новина радісна, оскільки "вписується в загальну політику влади країни з боротьби із соцмережами". Та й у бюджеті грошенят побільшає. У світле майбутнє дружно крокують жителі демократичної республіки Уганди, у якій певний час була лише одна партія.

У соцмережах демократія Уганди яскраво проявлялася і раніше – під час виборів доступ до них блокувався. Також уряд має на меті встановити новий податок – на чутки. Знову ж таки у соціальних мережах. Можливо, скоро, щоб опублікувати пост, угандійцям потрібно буде прикріпити до нього скани усіх потрібних документів, своє свідоцтво про народження, копію паспорта і заяву, завірену у нотаріуса, який підтвердить, що фотографія засинаючого котика не є чуткою.

Тим часом у Російській Федерації заблокували месенджер Telegram, а 21 квітня тисячі росіян припинили користуватися пошуковиком Google. І не тому, що солідарні з курсом партії, а тому що пошуковик та його інструменти заблоковані з невідомих причин. Ходять чутки, що це не збій системи. У даному випадку росіян може порадувати хіба що те, що вони не в Уганді – податок на чутки платити не доведеться.

Хоча загальні настрої верхівок Росії та Уганди відрізняються хіба що тим, що російський президент не закликає використовувати рот виключно для їжі. Поки що.

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Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости политики Новости России Публикации Уганда
Источник: 24 Канал
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