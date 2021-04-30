Заведующая одного из секторов районной администрации в Харькове требовала ежемесячную взятку у предпринимателя. Его бизнес касался розничной торговли. Однако бизнесмен реализовывал товар без разрешительных документов.

Ежемесячная "плата" чиновницы составляла 2,5 тысячи гривен. Всего она получила 7,5 тысяч гривен от предпринимателя. К теме Требовал 5 тысяч долларов взятки: на Киевщине задержали руководителя пансионата Что известно о взяточнице Заведующая одного из секторов администрации Слободского района Харьковского городского совета узнала, что предприниматель торгует продуктами без соответствующих документов.

Она надавила на бизнесмена – она отметила, что не будет принимать во внимание отсутствие разрешения, если будет получать определенную сумму ежемесячно.

Предприниматель платил чиновнице взятки в течение 3 месяцев.

Затем он обратился к правоохранителям и сообщил им о чиновнице-взяточнице. Полученные взятки / Фото Харьковской областной прокуратуры 29 апреля полицейские провели обыск в ее квартире и машине.

Там обнаружили более 30 тысяч наличными и черновые списки вероятных "плательщиков".

Сейчас правоохранители решают вопрос об аресте изъятого имущества.

Возбуждено уголовное дело по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Актуально Харьковская судья разоблачила коллегу на взятке, а теперь ее преследует ГБР, – ЦПК Задержание чиновницы, требовавшей взятки / Фото Харьковской областной прокуратуры