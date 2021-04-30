Захотела быть в доле: чиновница в Харькове разрешила незаконную торговлю за взятку – фото
Заведующая одного из секторов районной администрации в Харькове требовала ежемесячную взятку у предпринимателя. Его бизнес касался розничной торговли. Однако бизнесмен реализовывал товар без разрешительных документов.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Ежемесячная "плата" чиновницы составляла 2,5 тысячи гривен. Всего она получила 7,5 тысяч гривен от предпринимателя.
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Что известно о взяточнице
- Заведующая одного из секторов администрации Слободского района Харьковского городского совета узнала, что предприниматель торгует продуктами без соответствующих документов.
- Она надавила на бизнесмена – она отметила, что не будет принимать во внимание отсутствие разрешения, если будет получать определенную сумму ежемесячно.
- Предприниматель платил чиновнице взятки в течение 3 месяцев.
- Затем он обратился к правоохранителям и сообщил им о чиновнице-взяточнице.
Полученные взятки / Фото Харьковской областной прокуратуры
- 29 апреля полицейские провели обыск в ее квартире и машине.
- Там обнаружили более 30 тысяч наличными и черновые списки вероятных "плательщиков".
- Сейчас правоохранители решают вопрос об аресте изъятого имущества.
- Возбуждено уголовное дело по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом.
- Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
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Задержание чиновницы, требовавшей взятки / Фото Харьковской областной прокуратуры
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